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Российские спецагенты от имени Тейлор Свифт и Бейонсе настраивают против Украины

7 декабря 2023 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Российские спецагенты от имени Тейлор Свифт и Бейонсе настраивают против Украины
Бейонсе и Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Российские агентурные сети пытаются отвлечь мировое сообщество от Украины используя всемирно известных звезд и фейки.

Об этом пишет издание Wired.

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Свифт, Гомес, Кардашьян против Украины

В социальных сетях Facebook и X распространяется реклама с цитатами всемирно известных людей, якобы ненавидящих Украину.

Если верить объявлениям, Бейонсе, Опра, Джиджи Хадид, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Шакира, Гвинет Пэлтроу, Криштиану Роналду и другие поддерживают Россию.

Антиукраинские "цитаты" располагают возле изображений звезд, публикации похожи на обложки изданий.

"Сколько времени это займет? Украинцы ведут себя как шарлатаны, а мы продолжаем платить", — говорится в цитате на французском языке рядом с изображением Тейлор Свифт на рекламном плакате предстоящего тура.

"Каждый раз, когда украинцы получают деньги, все идет не так", — говорится в другой цитате на немецком языке рядом с фотографией Селены Гомес на странице, похожей на колонку модного журнала.

"Просто разочаровывает то, как украинцы пользуются нашей помощью. Кто-то должен остановить это", — говорится в цитате, также на немецком языке, рядом с фотографией Ким Кардашьян.

 

Хотя изображения создают впечатление, будто эти цитаты были сказаны Свифт, Гомес и Кардашьян, это не так. Они — продукт пророссийской сети поддельных аккаунтов Facebook и X, которые создают и распространяют рекламную кампанию, пишут WIRED.

"Поддерживать украинцев неприемлемо. Их действия разрушают жизнь и общество", — говорится в цитате возле фото Опры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Oprah (@oprah)

Кампания по дезинформации охватила по меньшей мере 7,6 миллиона человек только в Facebook, сообщают WIRED. Она все еще продолжается, и две отдельные группы исследователей дезинформации считают, что этой кампанией руководит печально известная российская группа под названием Двойник, которая в прошлом была связана с Кремлем. Новая информация, предоставленная эксклюзивно WIRED, свидетельствует о том, что эта кампания связана с российским военным разведывательным агентством ГРУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом фейке РФ — в Украине "агитируют пожилых людей" мобилизоваться в ВСУ.

Такое мы писали, что Тейлор Свифт стал "Человеком года" по версии журнала Time.

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