Моргенштерн засудив війну в Україні

Російський репер Моргенштерн. Фото: росЗМІ

Відомий російський репер Моргенштерн звинуватив колишнього піар-директора у змові з Кремлем. Він намагався йому завадити випустити кліп проти війни та вмовляв публікувати у соціальних мережах Z-символіку.

Про це повідомляє Telegram-канал журналіста Дмитра Гордона.

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Російський артист розповів про те, що його колишній директор Артем Клюшин нібито домовився з Кремлем про те, що репер підтримує владу. Він забороняв Моргенштерну публікувати кліп "12", який за словами репера демонструє його антивоєнну позицію.

"Потім я зрозумів чому. Він як мій продюсер домовився з кимось із Кремля, що я підтримую владу. Представляючись моїм продюсером, пообіцяв комусь з уряду підтримку", — розповів репер.

Моргенштерн пішов проти волі піар-директора та виїхавши з Росії, все ж випустив кліп. Після чого на репера посипалися погрози.

Клюшин лякав музиканта чеченцями, які планують його вбити.

Моргенштерн лише згодом зрозумів, що таким чином піар-директор намагався догодити Кремлю та без проблем знову повернутися до Росії. Репер також додав, що Клюшин вмовляв його публікувати у соціальних мережах Z-символіку.

"Ця ш****дра, коли почалася війна, першою мені написала: "Виклади Z у "історію", тоді зможемо повернутися в Росію. Я проти війни, мене не цікавить держава. Я проти того, щоб люди вмирали", — заявив співак.

Нагадаємо, Моргенштерн зізнався, що хоче повернутися до Росії, але боїться. А також репер провів час у компанії учасниць українського холостяка.