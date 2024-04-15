Моргенштерн осудил войну в Украине

Российский рэпер Моргенштерн обвинил своего продюсера в сговоре с Кремлем
Известный российский рэпер Моргенштерн обвинил бывшего пиар-директора в сговоре с Кремлем. Он пытался ему помешать выпустить клип против войны и уговаривал публиковать в социальных сетях Z-символику.
Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Дмитрия Гордона.
Моргенштерн заявил о своей антивоенной позиции
Российский артист рассказал о том, что его бывший директор Артем Клюшин якобы договорился с Кремлем о том, что рэпер поддерживает власть. Он запрещал Моргенштерну публиковать клип "12", который, по словам рэпера, демонстрирует его антивоенную позицию.
"Потом я понял почему. Он как мой продюсер договорился с кем-то из Кремля, что я поддерживаю власть. Представляясь моим продюсером, пообещал кому-то из правительства поддержку", — рассказал рэпер.
Моргенштерн пошел против воли пиар-директора и уехав из России, выпустил клип. После чего на рэпера посыпались угрозы.
Клюшин пугал музыканта чеченцами, которые планируют его убить.
Моргенштерн лишь со временем понял, что таким образом пиар-директор пытался угодить Кремлю и без проблем снова вернуться в Россию. Рэпер также добавил, что Клюшин уговаривал его публиковать в социальных сетях Z-символику.
"Эта ш****дра, когда началась война, первой мне написала: "Выложи Z в "историю", тогда сможем вернуться в Россию. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали", — заявил певец.
Напомним, Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится. А также рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка.
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