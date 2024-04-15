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Российский рэпер Моргенштерн обвинил своего продюсера в сговоре с Кремлем

15 апреля 2024 18:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Моргенштерн осудил войну в Украине
Российский рэпер Моргенштерн. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный российский рэпер Моргенштерн обвинил бывшего пиар-директора в сговоре с Кремлем. Он пытался ему помешать выпустить клип против войны и уговаривал публиковать в социальных сетях Z-символику.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Дмитрия Гордона.

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Моргенштерн заявил о своей антивоенной позиции

Российский артист рассказал о том, что его бывший директор Артем Клюшин якобы договорился с Кремлем о том, что рэпер поддерживает власть. Он запрещал Моргенштерну публиковать клип "12", который, по словам рэпера, демонстрирует его антивоенную позицию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MORGENSHTERN* (@morgen_shtern)

"Потом я понял почему. Он как мой продюсер договорился с кем-то из Кремля, что я поддерживаю власть. Представляясь моим продюсером, пообещал кому-то из правительства поддержку", — рассказал рэпер.

Моргенштерн пошел против воли пиар-директора и уехав из России, выпустил клип. После чего на рэпера посыпались угрозы.

Клюшин пугал музыканта чеченцами, которые планируют его убить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MORGENSHTERN* (@morgen_shtern)

Моргенштерн лишь со временем понял, что таким образом пиар-директор пытался угодить Кремлю и без проблем снова вернуться в Россию. Рэпер также добавил, что Клюшин уговаривал его публиковать в социальных сетях Z-символику.

"Эта ш****дра, когда началась война, первой мне написала: "Выложи Z в "историю", тогда сможем вернуться в Россию. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали", — заявил певец.

Напомним, Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится. А также рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка.

владимир путин
Моргенштерн
Чеченская республика
путинисты
война в Украине
российские звезды

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