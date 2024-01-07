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Російський репер провів час у компанії учасниць українського холостяка

7 січня 2024 14:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Російський репер провів час у компанії учасниць українського холостяка
Моргенштерн з учасницями українського шоу "Холостяк-11" Адель Асанті та Христиною Пустовар. Фото: instagram.com/adelasantyxx
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російський репер Моргенштерн, який нещодавно зізнавався, що сумує за Росією, провів час у компанії учасниць українського шоу "Холостяк-11" Адель Асанті та Христини Пустовар. Разом з ними він поїв борщ і заговорив українською. 

Відео з "українізацією" росіянина експорноактиса Адель Асанті опублікувала в Instagram

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Моргенштерн заговорив українською

Російський репер Алішер Моргенштерн, який у Росії визнаний іноагентом через антивоєнний трек на початку повномасштабного вторгнення в Україну, приїхав на Балі, вірогідно, з концертом. На острові зараз тимчасово мешкають учасниці українського шоу "Холостяк-11" — колишня порноактриса Адель Асанті та блогерка Христина Пустовар.

Дівчата провели час у компанії російського репера. Спочатку вони показали, як п'ють вино під час репетиції Моргенштерна, а потім опинилися в кімнаті, де "українізовували" Алішера.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/adelasantyxx
Скриншот зі сторіс instagram.com/adelasantyxx

Всі разом вони куштували український борщ. На відео чутно, як росіянин просить "ще ложечку", після чого каже "дякую" українською. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adel Asanty (@adelasantyxx)

"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", — написала Адель під відео. 

Проте у коментарях українці не оцінили такої гостинності до росіянина. 

"Позорище! Хлопці воюють, а вона кацапа борщем годує".

"Українізація це репарації кожного з червоним паспортом. А не годування з ложечки ікрою".

"Після того, як чувак питає, "що мені зробити, щоб повернутися до Росії", ти з ним тусиш! Клас! Патріотка! Просто дно".

Та деякі вбачали у цьому хитрий план блогерок. Нібито після такого відео Моргенштерну до Росіъ вже точно шлях закрито. 

Нагадаємо, Моргенштерн зізнався, що хоче повернутися до Росії, але боїться.

Також ми писали, що відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком.

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