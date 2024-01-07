Російський репер провів час у компанії учасниць українського холостяка

Моргенштерн з учасницями українського шоу "Холостяк-11" Адель Асанті та Христиною Пустовар. Фото: instagram.com/adelasantyxx

Російський репер Моргенштерн, який нещодавно зізнавався, що сумує за Росією, провів час у компанії учасниць українського шоу "Холостяк-11" Адель Асанті та Христини Пустовар. Разом з ними він поїв борщ і заговорив українською.

Відео з "українізацією" росіянина експорноактиса Адель Асанті опублікувала в Instagram.

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Російський репер Алішер Моргенштерн, який у Росії визнаний іноагентом через антивоєнний трек на початку повномасштабного вторгнення в Україну, приїхав на Балі, вірогідно, з концертом. На острові зараз тимчасово мешкають учасниці українського шоу "Холостяк-11" — колишня порноактриса Адель Асанті та блогерка Христина Пустовар.

Дівчата провели час у компанії російського репера. Спочатку вони показали, як п'ють вино під час репетиції Моргенштерна, а потім опинилися в кімнаті, де "українізовували" Алішера.

Скриншот зі сторіс instagram.com/adelasantyxx

Скриншот зі сторіс instagram.com/adelasantyxx

Всі разом вони куштували український борщ. На відео чутно, як росіянин просить "ще ложечку", після чого каже "дякую" українською.

"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", — написала Адель під відео.

Проте у коментарях українці не оцінили такої гостинності до росіянина.

"Позорище! Хлопці воюють, а вона кацапа борщем годує".

"Українізація це репарації кожного з червоним паспортом. А не годування з ложечки ікрою".

"Після того, як чувак питає, "що мені зробити, щоб повернутися до Росії", ти з ним тусиш! Клас! Патріотка! Просто дно".

Та деякі вбачали у цьому хитрий план блогерок. Нібито після такого відео Моргенштерну до Росіъ вже точно шлях закрито.

Нагадаємо, Моргенштерн зізнався, що хоче повернутися до Росії, але боїться.

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