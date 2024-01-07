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Российский рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка

7 января 2024 14:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Российский рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка
Моргенштерн с участницами украинского шоу "Холостяк-11" Адель Асанти и Кристиной Пустовар. Фото: instagram.com/adelasantyxx
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Российский рэпер Моргенштерн, который недавно признался, что скучает по России, провел время в компании участниц украинского шоу "Холостяк-11" Адель Асанти и Кристины Пустовар. Вместе с ними он поел борщ и заговорил по-украински.

Видео с "украинизацией" россиянина экс-порноактиса Адель Асанти опубликовала в Instagram.

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Моргенштерн заговорил по-украински

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который в России признан иноагентом из-за антивоенного трека в начале полномасштабного вторжения в Украину, приехал на Бали, вероятно, с концертом. На острове сейчас временно живут участницы украинского шоу "Холостяк-11" — бывшая порноактриса Адель Асанти и блогер Кристина Пустовар.

Девушки провели время в компании российского рэпера. Сначала они показали, как пьют вино во время репетиции Моргенштерна, а затем оказались в комнате, где "украинизировали" Алишера.

 

Скриншот со сторис instagram.com/adelasantyxx
Скриншот со сторис instagram.com/adelasantyxx

Все вместе они пробовали украинский борщ. На видео слышно, как россиянин просит "еще ложечку", после чего говорит "дякую".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adel Asanty (@adelasantyxx)

"За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Нежно украинизируем иноагента", — написала Адель под видео.

Однако в комментариях украинцы не оценили такое гостеприимство к россиянину.

"Позорище! Ребята воюют, а она кацапа борщом кормит".

"Украинизация — это репарации каждого с красным паспортом. А не кормление с ложечки икрой".

"После того, как чувак спрашивает, "что мне сделать, чтобы вернуться в Россию", ты с ним тусишь! Класс! Патриотка! Просто дно".

А некоторые увидели в этом хитрый план блогеров. Якобы после такого видео Моргенштерну в Россию уж точно путь закрыт.

Напомним, Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится.

Также мы писали, что известная участница последнего "Холостяка" беременна первенцем.

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