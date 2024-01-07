Российский рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка
Российский рэпер Моргенштерн, который недавно признался, что скучает по России, провел время в компании участниц украинского шоу "Холостяк-11" Адель Асанти и Кристины Пустовар. Вместе с ними он поел борщ и заговорил по-украински.
Видео с "украинизацией" россиянина экс-порноактиса Адель Асанти опубликовала в Instagram.
Моргенштерн заговорил по-украински
Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который в России признан иноагентом из-за антивоенного трека в начале полномасштабного вторжения в Украину, приехал на Бали, вероятно, с концертом. На острове сейчас временно живут участницы украинского шоу "Холостяк-11" — бывшая порноактриса Адель Асанти и блогер Кристина Пустовар.
Девушки провели время в компании российского рэпера. Сначала они показали, как пьют вино во время репетиции Моргенштерна, а затем оказались в комнате, где "украинизировали" Алишера.
Все вместе они пробовали украинский борщ. На видео слышно, как россиянин просит "еще ложечку", после чего говорит "дякую".
"За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Нежно украинизируем иноагента", — написала Адель под видео.
Однако в комментариях украинцы не оценили такое гостеприимство к россиянину.
"Позорище! Ребята воюют, а она кацапа борщом кормит".
"Украинизация — это репарации каждого с красным паспортом. А не кормление с ложечки икрой".
"После того, как чувак спрашивает, "что мне сделать, чтобы вернуться в Россию", ты с ним тусишь! Класс! Патриотка! Просто дно".
А некоторые увидели в этом хитрый план блогеров. Якобы после такого видео Моргенштерну в Россию уж точно путь закрыт.
Напомним, Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится.
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