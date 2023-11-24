Оля Полякова згадала, як працювала в Росії — з усіма сперечалася

Співачка Оля Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і акторка Оля Полякова згадала минулі часи, коли вона працювала в Росії. Зокрема, популярна артистка розповіла про свій контракт в країні-агресорці і пояснила, як там себе поводили люди, коли у 2014 році почалася війна.

Про все це Оля Полякова розповіла під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

Читайте також:

Контракт Олі Полякової в Росії

Українська артистка згадала, як у 2014 році вона поїхала до Росії на зйомки і з усіма сперечалася, адже там зовсім інші погляди. Саме тоді Оля зрозуміла, що з росіянами не можна розмовляти і вона не хоче ховатися від усіх, відвідуючи Москву через Білорусь.

"Вже була війна, ми вже це все бачили, у нас була проукраїнська позиція, ми їздили туди на зйомки. Це було дуже важко, бо я сперечалася з усіма. Нам здавалося, що з ними можна говорити, але це неправда. Я зрозуміла, що я голову в плечі втягувати не буду, їздити через Білорусь до Москви, ховатися", — зазначила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Тоді українська співачка зрозуміла, що вона хоче сміливо дивитися людям в очі і не боятися говорити про те, про що вона хоче. Оля також згадує, що тоді вона вирішила відмовитися від російського шоу-бізнесу, де в неї вже все було, і приєднатися до українського.

"Я зрозуміла, що я не така, я хочу говорити те, що я хочу говорити, дивитися людям в очі. Це було складне рішення, тому що тут ще шоу-бізнесу не було, а там в мене вже все вибудовувалося. Але я зрозуміла, що це неможливо для мене. Якщо мене спитають, чий Крим, то я скажу, чий. Тому для мене велика радість, що артисти розвернулися в бік України і почали робити український шоу-бізнес", — також додала співачка.

Позиція Олі Полякової під час війни

Українська співачка ще у 2015 році відмовилася від Росії і активно прославляє свою рідну країну. Вона перестала випускати російськомовні пісні, а повністю перейшла на українську мову. Ще на початку війни Оля Полякова звернулася до росіян і білорусів.

Звернення Олі Полякової до росіян і білорусів. Фото: скриншот з Instagram

"Я хочу звернутися до росіян і білорусів, щоб ви не сміли відправляти сюди своїх дітей. Ці два упирі просто отримують насолоду від того, що вони відправляють сюди молодих і сильних хлопців. Тому що це дві старі брудні мр*зоти, які вже нічого не можуть. Але ж це ваші діти, чоловіки, близькі! Нахр*на ви їх сюди пускаєте? Що ви робите?" — звернулася Оля Полякова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова відповіла на звинувачення Анни Трінчер.

Раніше ми розповідали про те, що артистка Оля Полякова вперше повідомила про своє захворювання.

Також ми повідомляли про те, що співачка і акторка Оля Полякова розповіла про свій найбільший гонорар.