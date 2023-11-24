Оля Полякова вспомнила, как работала в России — со всеми спорила

Певица Оля Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова вспомнила былые времена, когда она работала в России. В частности, популярная артистка рассказала о своем контракте в стране-агрессоре и объяснила, как там себя вели люди, когда в 2014 году началась война.

Об этом Оля Полякова рассказала во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинская артистка вспомнила, как в 2014 году она уехала в Россию на съемки и со всеми спорила, ведь там совсем другие взгляды. Именно тогда Оля поняла, что с россиянами нельзя разговаривать и она не хочет скрываться от всех, посещая Москву через Беларусь.

"Уже была война, мы уже это все видели, у нас была проукраинская позиция, мы ездили туда на съемки. Это было очень тяжело, потому что я спорила со всеми. Нам казалось, что с ними можно говорить, но это неправда. Я поняла, что я голову в плечи втягивать не буду, ездить через Беларусь в Москву, прятаться", — отметила Оля Полякова.

Певица Оля Полякова на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Тогда украинская певица поняла, что хочет смело смотреть людям в глаза и не бояться говорить о том, о чем она хочет. Оля также вспоминает, что тогда решила отказаться от российского шоу-бизнеса, где у нее уже все было, и присоединиться к украинскому.

"Я поняла, что я не такая, я хочу говорить то, что я хочу говорить, смотреть людям в глаза. Это было сложное решение, потому что здесь еще шоу-бизнеса не было, а там у меня уже все выстраивалось. Но я поняла, что это невозможно для меня. Если меня спросят, чей Крым, то я скажу, чей. Поэтому для меня большая радость, что артисты развернулись в сторону Украины и начали делать украинский шоу-бизнес", — также добавила певица.

Позиция Оли Поляковой во время войны

Украинская певица еще в 2015 году отказалась от России и активно прославляет свою родную страну. Она перестала выпускать русскоязычные песни, а полностью перешла на украинский язык. Еще в начале войны Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам.

Обращение Оли Поляковой к россиянам и белорусам. Фото: скриншот из Instagram

"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто получают наслаждение от того, что они отправляют сюда молодых и сильных парней. Потому что это две старые грязные мр*зи, которые уже ничего не могут. Но ведь это ваши дети, мужья, близкие! Нахр*на вы их сюда пускаете? Что вы делаете?" — обратилась Оля Полякова.

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