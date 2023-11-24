Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Разъяренная Оля Полякова вспомнила о своем контракте в России arrow

Разъяренная Оля Полякова вспомнила о своем контракте в России

24 ноября 2023 11:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оля Полякова вспомнила, как работала в России — со всеми спорила
Певица Оля Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова вспомнила былые времена, когда она работала в России. В частности, популярная артистка рассказала о своем контракте в стране-агрессоре и объяснила, как там себя вели люди, когда в 2014 году началась война.

Об этом Оля Полякова рассказала во время интервью Славе Демину в YouTube.

Читайте также:

Контракт Оли Поляковой в России

Украинская артистка вспомнила, как в 2014 году она уехала в Россию на съемки и со всеми спорила, ведь там совсем другие взгляды. Именно тогда Оля поняла, что с россиянами нельзя разговаривать и она не хочет скрываться от всех, посещая Москву через Беларусь.

"Уже была война, мы уже это все видели, у нас была проукраинская позиция, мы ездили туда на съемки. Это было очень тяжело, потому что я спорила со всеми. Нам казалось, что с ними можно говорить, но это неправда. Я поняла, что я голову в плечи втягивать не буду, ездить через Беларусь в Москву, прятаться", — отметила Оля Полякова.

Оля Полякова на интервью у Славы Демина
Певица Оля Полякова на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Тогда украинская певица поняла, что хочет смело смотреть людям в глаза и не бояться говорить о том, о чем она хочет. Оля также вспоминает, что тогда решила отказаться от российского шоу-бизнеса, где у нее уже все было, и присоединиться к украинскому.

"Я поняла, что я не такая, я хочу говорить то, что я хочу говорить, смотреть людям в глаза. Это было сложное решение, потому что здесь еще шоу-бизнеса не было, а там у меня уже все выстраивалось. Но я поняла, что это невозможно для меня. Если меня спросят, чей Крым, то я скажу, чей. Поэтому для меня большая радость, что артисты развернулись в сторону Украины и начали делать украинский шоу-бизнес", — также добавила певица.

Позиция Оли Поляковой во время войны

Украинская певица еще в 2015 году отказалась от России и активно прославляет свою родную страну. Она перестала выпускать русскоязычные песни, а полностью перешла на украинский язык. Еще в начале войны Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам.

Публикация со страницы Оли Поляковой
Обращение Оли Поляковой к россиянам и белорусам. Фото: скриншот из Instagram

"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто получают наслаждение от того, что они отправляют сюда молодых и сильных парней. Потому что это две старые грязные мр*зи, которые уже ничего не могут. Но ведь это ваши дети, мужья, близкие! Нахр*на вы их сюда пускаете? Что вы делаете?" — обратилась Оля Полякова.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова ответила на обвинения Анны Тринчер.

Ранее мы рассказывали, что артистка Оля Полякова впервые сообщила о своем заболевании.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Оля Полякова рассказала о своем самом большом гонораре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме