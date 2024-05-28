Співак Дмитро Коляденко вирішив назавжди забути свою колишню Ірину Білик

Український співак Дмитро Коляденко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак, шоумен і телеведучий Дмитро Коляденко зробив відверте зізнання. Один з найепатажніших танцівників країни чесно зізнався, чи спілкується він зараз зі співачкою Іриною Білик, яка в минулому була його коханою.

Про це Дмитро Коляденко розповів під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним в YouTube.

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Чи спілкується Дмитро Коляденко з Іриною Білик

Дмитро Коляденко зізнався, що дуже часто сварився зі своєю колишньою Іриною Білик, тому їхні стосунки більш схожі на "американські гірки". Одного разу співачка запропонувала Дмитру поїхати разом у тур, заявивши, що щоразу менше грошей платитимуть, проте для нього це неважливо було.

"Ми посварилися, і ми не спілкуємося з 9 грудня того року. Мені там щось не сподобалося, як вона себе поводила зі мною. А потім ми помирилися, зідзвонилися, побалакали, а потім мені знову щось не сподобалося. Я написав, що я незадоволений. Навіщо ти зі мною домовлялася, що ми поїдемо в тур? Мені гроші неважливі, ми ж друзі, ми ж рідні", — наголосив Дмитро Коляденко.

Танцівник Дмитро Коляденко і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Потім хореограф побачив на сторінці співачки афішу її тура з молодим артистом, що дуже розлючило його. Розповів Дмитро і про стосунки з Іриною Білик, заявивши, що він прив’язаний до неї, тому і в особистому житті в нього нічого не виходить.

"Потім пауза, я бачу в Instagram тур Ірини Білик і молодого виконавця, 12 концертів. "Чому? Ти ж зі мною домовлялася! Ну бл*ть, ну як це, нах*я зі мною домовлятися?" Мені здається, досить, це колишня. В неї інший чоловік, чого ти лізеш? Я себе відчував, як подружка. В мене не йде особисте життя, тому що я прив’язаний до Ірини Білик. Я їй бажаю нового чоловіка, бо вона всім допомагала все життя", — також додав український хореограф.

Що відомо про стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка

Український хореограф Дмитро Коляденко почав зустрічатися зі співачкою Іриною Білик ще на початку 2000-х. Але їхні стосунки тривали лише декілька років, адже артистка пішла від танцівника через те, що він постійно її ревнував до всіх навколо.

Проте інколи Дмитро та Ірина оприлюднюють спільні світлини, підігріваючи чутки про відновлення стосунків.

Хореограф Дмитро Коляденко зі своєю колишньою Іриною Білик. Фото: Instagram Ірини Білик

Нагадаємо, ми писали про те, що український хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що в його особистому житті.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Ірина Білик пояснила, за що любить Дмитра Коляденка.

Також ми повідомляли про те, що співак Дмитро Коляденко розкрив скандальні подробиці стосунків з Іриною Білик.