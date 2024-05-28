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Разъяренный Дмитрий Коляденко вспомнил, как его "кинула" бывшая Ирина Билык

28 мая 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певец Дмитрий Коляденко решил навсегда забыть свою бывшую Ирину Билык
Украинский певец Дмитрий Коляденко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский певец, шоумен и телеведущий Дмитрий Коляденко сделал откровенное признание. Один из самых эпатажных танцоров страны честно признался, общается ли он сейчас с певицей Ириной Билык, которая в прошлом была его возлюбленной.

Об этом Дмитрий Коляденко рассказал во время интервью со Славой Деминым в YouTube.

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Общается ли Дмитрий Коляденко с Ириной Билык

Дмитрий Коляденко признался, что очень часто ссорился со своей бывшей Ириной Билык, поэтому их отношения более похожи на "американские горки". Однажды певица предложила Дмитрию поехать вместе в тур, заявив, что все меньше денег будут платить, однако для него это неважно было.

"Мы поссорились и мы не общаемся с девятого декабря того года. Мне там что-то не понравилось, как она себя вела со мной. А потом мы помирились, созвонились, пообщались, а потом мне опять что-то не понравилось. Я написал, что я недоволен. Зачем ты со мной договаривалась, что мы поедем в тур? Мне деньги неважны, мы же друзья, мы же родные", — подчеркнул Дмитрий Коляденко.

Дмитрий Коляденко и Слава Демин на интервью
Танцор Дмитрий Коляденко и Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Потом хореограф увидел на странице певицы афишу ее тура с молодым артистом, что очень разозлило его. Рассказал Дмитрий и об отношениях с Ириной Билык, заявив, что он привязан к ней, поэтому и в личной жизни у него ничего не выходит.

"Потом пауза, я вижу в Instagram тур Ирины Билык и молодого исполнителя, 12 концертов. "Почему? Ты со мной договаривалась! Ну бл*ть, ну как это, нах*я со мной договариваться?" Мне кажется, хватит, это бывшая. У нее другой мужчина, чего ты лезешь? Я себя чувствовал, как подружка. У меня не идет личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билык. Я ей желаю нового мужчину, потому что она всем помогала всю жизнь", — добавил украинский хореограф.

Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко начал встречаться с певицей Ириной Билык еще в начале 2000-х. Но их отношения продолжались всего несколько лет, ведь артистка ушла от танцора из-за того, что он постоянно ее ревновал ко всем вокруг.

Однако иногда Дмитрий и Ирина публикуют общие фотографии, подогревая слухи о возобновлении отношений.

Дмитрий Коляденко со своей бывшей Ириной
Хореограф Дмитрий Коляденко со своей бывшей Ириной Билык. Фото: Instagram Ирины Билык

Напомним, мы писали о том, что украинский хореограф Дмитрий Коляденко признался, что в его личной жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Ирина Билык объяснила, за что любит Дмитрия Коляденко.

Также мы сообщали, что певец Дмитрий Коляденко раскрыл скандальные подробности отношений с Ириной Билык.

Дмитрий Коляденко
Ирина Билык
шоу-бизнес
Слава Демин

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