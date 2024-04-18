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Розлучений лідер гурту Без Обмежень розповів, куди переїдуть його діти

18 квітня 2024 20:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Розлучений Сергій Танчинець перевозить дітей ближче до України — куди саме
Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Фото: Instagram/sergii_tanchynets
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, який оголосив про розлучення восени минулого року, не коментує зміни в особистому житті. Втім він розповів про довгоочікуваний переїзд його двох дітей. 

Інтерв’ю з артистом в рамках проєкту "Тур зірками" з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

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Сергій Танчинець про переїзд дітей

Після початку повномасштабної війни вже колишня дружина Сергія, Ганна, та двоє дітей переїхали до Японії. 14-річна Анастасія та 5-річний Лук'ян відвідують місцеві навчальні заклади. Але, за словами Танчинця, вже цього року вони будуть ближче до Батьківщини. 

"Домовились, що цього року, цього літа, напевно, вони переїдуть до Іспанії. Там в мене є друзі, яких я попросив облаштувати, підшукати квартиру і так далі. Ганна привезе дітей в липні і віддасть їх мені. Я почну гастролі з ними по бабусям та дідусям. Вона полетить в Іспанію і почне облаштовувати побут, щоб вже у вересні діти переїхали туди", — розповів Танчинець.

За словами Сергія, Анастасія навчається дистанційно в українській школі, то ж вона вільна в виборі проживання. Дівчина буде жити і в Європі, і в Україні. Щодо сина, то він закінчить перший клас в Японії і продовжить вже в Іспанії. Також Танчинець розповів, чи повернуться діти до України.

"Скоріш за все, напевно, ні. Тому що ще ситуація трошки важкувата. Не знаю, люди по-різному можуть це сприймати. Хтось може мене засуджувати, що діти мої не будуть жити в Україні. Ми всі батьки шукаємо для своїх дітей оптимальніші варіанти для того, щоб точно не перейматися безпекою рідних", — підсумував Сергій. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва заспівала з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ. Також ми розповідали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський поділився першими враженнями від батьківства.

діти
родина
українські зірки
Сергій Танчинець

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