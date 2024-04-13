Розлучений Сергій Танчинець поцілував свою співробітницю — реакція соцмереж

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Фото: Instagram/sergii_tanchynets

Цього тижня гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" відіграв два концерти в столиці. Фронтмен Сергій Танчинець, який оголосив про розлучення восени минулого року, показав, як цілує свою співробітницю.

Відповідне фото з’явилося в Instagram Танчинця.

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41-річний зірковий уродженець Закарпатської області поцілував на камеру піар-менеджерку гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Юліанну Коретську. Судячи з її реакції, вона не очікувала такого від рокера і фото не є постановним.

Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

Втім, далеко не всі підписники думають, що між Сергієм та Юліанною суто робочі стосунки. Одна з підписниць Танчинця припустила, що заради співробітниці гурту рокер пішов з родини. На що Сергій відреагував лише смайлом.

Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

Після оприлюднення фотографії Юліанна Коретська закрила свій профіль в Instagram, який до цього був відкритий для перегляду.

Скриншот: Instagram/yuliana_koretska

Зазначимо, що у вересні минулого року Танчинець заявив, що вони з дружиною Ганною вже не разом. Після початку повномасштабної війни вона з двома дітьми переїхала до Японії. А Танчинець не припиняв їздити з благодійними концертами по всьому світу. Знаменитості були разом майже 15 років.

Ганна працює в Японії перекладачем. Свого часу вона навчалась в цій країні. Діти зіркової пари, 14-річна Анастасія та 5-річний Лук'ян, відвідують місцеві навчальні заклади. Танчинець не став повідомляти причини розлучення і заявив: коментувати чи давати інтерв’ю на цю тему він не збирається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина шоумена Володимира Остапчука назвала причину їхнього розлучення. Також ми розповідали, що співачка MamaRika на межі розлучення з актором Сергієм Середою.