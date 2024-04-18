Разведенный Сергей Танчинец перевозит детей поближе к Украине — куда именно

Фронтмен группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец. Фото: Instagram/sergii_tanchynets

Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, который объявил о разводе осенью прошлого года, не комментирует изменения в личной жизни. Впрочем, он рассказал о долгожданном переезде его двоих детей.

Интервью с артистом в рамках проекта "Тур зірками" появилось на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Читайте также:

Сергей Танчинец о переезде детей

После начала полномасштабной войны уже бывшая жена Сергея, Анна, и двое детей переехали в Японию. 14-летняя Анастасия и 5-летний Лукьян посещают местные учебные заведения. Но, по словам Танчинца, уже в этом году они будут ближе к Родине.

"Договорились, что в этом году, этим летом, наверное, они переедут в Испанию. Там у меня есть друзья, которых я попросил обустроить, подыскать квартиру и так далее. Анна привезет детей в июле и отдаст их мне. Я начну гастроли с ними по бабушкам и дедушкам. Она улетит в Испанию и начнет обустраивать быт, чтобы уже в сентябре дети переехали туда", — рассказал Танчинец.

По словам Сергея, Анастасия учится дистанционно в украинской школе, поэтому она свободна в выборе проживания. Девушка будет жить и в Европе, и в Украине. Что касается сына, то он окончит первый класс в Японии и продолжит уже в Испании. Также Танчинец рассказал, вернутся ли дети в Украину.

"Скорее всего, наверное, нет. Потому что еще ситуация немного тяжеловата. Не знаю, люди по-разному могут это воспринимать. Кто-то может меня осуждать, что мои дети не будут жить в Украине. Мы все родители ищем для своих детей оптимальные варианты для того, чтобы точно не беспокоиться о безопасности родных", — подытожил Сергей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ. Также мы рассказывали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский поделился первыми впечатлениями от отцовства.