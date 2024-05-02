Розпочалась робота над третім сезоном культового серіалу "І просто так" — фото

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Культовий серіал "І просто так", який є продовженням "Секс і місто", повертається. Акторка Сара Джессіка Паркер почала працювати над третім сезоном пригод її героїні Керрі Бредшоу.

Про це зірка повідомила в Instagram.

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Сара Джессіка Паркер, яка грає Керрі Бредшоу у серіалі, повідомила про початок роботи над третім сезоном. Вона опублікувала фото з сценарієм та лаконічно підписала її.

"Ми починаємо", — написала акторка.

Допис про початок зйомок "І просто так 3". Фото: instagram/sarahjessicaparker

Що відомо про третій сезон "І просто так"

У новому сезоні більшість головних героїв, яких зіграли Сара Джессіка Паркер, Сінтія Ніксон, Крістін Девіс, Саріта Чоудрі, Ніколь Арі Паркер, Карен Піттман, Джон Корбетт, залишаться.

Однак, Сару Рамірес, яка грала Че Діас, ми більше не побачимо. Зірка написала в соцмережах, що її звільнили через її підтримку палестинців.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Втім, кінокоманда спростувала цю заяву. Вони прибрали персонажа Сари через те, що її час в шоу закінчився. Лінія кохання з Мірандою добігла кінця і глядачам стало не цікаво.

"Сара не була звільнена, тому що вона підтримує Палестину та припинення вогню. Сару звільнили, адже персонаж Че більше нічого не приносив у шоу. Після розриву стосунків Че і Міранди, персонаж вже не мав цінності. Сюжетна лінія Че як коміка, що бореться з власними проблемами, була марною тратою ефірного часу, і Сара це знала", — кажуть інсайдери.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Сюжетна лінія майбутнього сезону зберігається у таємниці, втім фанати будують гіпотези. Вони переживають за Керрі, адже в першого сезоні вона втратила свого Біга, а в другому повернулась до Ейдана. Є надія, що вона нарешті буде щаслива, втім від сценаристів можна очікувати, чого завгодно.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Також не розкривають деталей щодо появи Саманти. В останньому сезоні вона знялась лише в 30 секундах серії. Ймовірно вона може повернутися знов.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Вихід серіалу очікується не раніше 2025 року, однак точної дати досі немає.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Нагадаємо, спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші. Також зірка проєкту "Секс і місто" вдягнула прикраси від українського бренду на телешоу.