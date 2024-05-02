Розпочалась робота над третім сезоном культового серіалу "І просто так" — фото

Розпочалась робота над третім сезоном культового серіалу "І просто так"
Культовий серіал "І просто так", який є продовженням "Секс і місто", повертається. Акторка Сара Джессіка Паркер почала працювати над третім сезоном пригод її героїні Керрі Бредшоу.
Про це зірка повідомила в Instagram.
Сара Джессіка Паркер прибула на читку сценарію нового сезону "І просто так"
Сара Джессіка Паркер, яка грає Керрі Бредшоу у серіалі, повідомила про початок роботи над третім сезоном. Вона опублікувала фото з сценарієм та лаконічно підписала її.
"Ми починаємо", — написала акторка.
Що відомо про третій сезон "І просто так"
У новому сезоні більшість головних героїв, яких зіграли Сара Джессіка Паркер, Сінтія Ніксон, Крістін Девіс, Саріта Чоудрі, Ніколь Арі Паркер, Карен Піттман, Джон Корбетт, залишаться.
Однак, Сару Рамірес, яка грала Че Діас, ми більше не побачимо. Зірка написала в соцмережах, що її звільнили через її підтримку палестинців.
Втім, кінокоманда спростувала цю заяву. Вони прибрали персонажа Сари через те, що її час в шоу закінчився. Лінія кохання з Мірандою добігла кінця і глядачам стало не цікаво.
"Сара не була звільнена, тому що вона підтримує Палестину та припинення вогню. Сару звільнили, адже персонаж Че більше нічого не приносив у шоу. Після розриву стосунків Че і Міранди, персонаж вже не мав цінності. Сюжетна лінія Че як коміка, що бореться з власними проблемами, була марною тратою ефірного часу, і Сара це знала", — кажуть інсайдери.
Сюжетна лінія майбутнього сезону зберігається у таємниці, втім фанати будують гіпотези. Вони переживають за Керрі, адже в першого сезоні вона втратила свого Біга, а в другому повернулась до Ейдана. Є надія, що вона нарешті буде щаслива, втім від сценаристів можна очікувати, чого завгодно.
Також не розкривають деталей щодо появи Саманти. В останньому сезоні вона знялась лише в 30 секундах серії. Ймовірно вона може повернутися знов.
Вихід серіалу очікується не раніше 2025 року, однак точної дати досі немає.
Нагадаємо, спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші. Також зірка проєкту "Секс і місто" вдягнула прикраси від українського бренду на телешоу.
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