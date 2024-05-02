Началась работа над третьим сезоном культового сериала "И просто так" - фото

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Культовый сериал "И просто так", являющийся продолжением "Секс и город", возвращается. Актриса Сара Джессика Паркер начала работать над третьим сезоном приключений ее героини Керри Брэдшоу.

Об этом звезда сообщила в Instagram.

Читайте также:

Сара Джессика Паркер прибыла на читатель сценария нового сезона "И просто так"

Сара Джессика Паркер, играющая Керри Брэдшоу в сериале, сообщила о начале работы над третьим сезоном. Она опубликовала фотографии со сценарием и лаконично подписала ее.

"Мы начинаем", — написала актриса.

Сообщение о начале съемок "И просто так 3". Фото: instagram/sarahjessicaparker

Что известно о третьем сезоне "И просто так"

В новом сезоне большинство главных героев, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сарита Чоудри, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Джон Корбетт, останутся.

Однако Сару Рамирес, которая играла Че Диас, мы больше не увидим. Звезда написала в соцсетях, что ее уволили из-за ее поддержки палестинцев.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Впрочем, кинокоманда опровергла это заявление. Они убрали персонажа Сары из-за того, что ее время в шоу истекло. Линия любви с Мирандой подошла к концу и зрителям стало не интересно.

"Сара не была уволена, потому что она поддерживает Палестину и прекращение огня. Сару уволили, ведь персонаж Че больше ничего не приносил в шоу. После разрыва отношений Че и Миранды, персонаж уже не имел ценности. Сюжетная линия Че, как комика, который борется с собственными проблемами, была пустой тратой эфирного времени, и Сара это знала", — говорят инсайдеры.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Сюжетная линия будущего сезона хранится в тайне, впрочем, фанаты строят гипотезы. Они переживают за Керри, ведь в первом сезоне она потеряла своего Бига, а во втором вернулась к Эйдану. Есть надежда, что она, наконец, будет счастлива, впрочем от сценаристов можно ожидать, чего угодно.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Также не раскрывают деталей по поводу появления Саманты. В последнем сезоне она снялась всего в 30 секундах серии. Вероятно, она может вернуться снова.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Выход сериала ожидается не раньше 2025 года, однако точной даты пока нет.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Напомним, юбку Керри Брэдшоу из сериала продали за сумасшедшие деньги. Также звезда проекта "Секс и город" надела украшения украинского бренда на телешоу.