Спідницю Керрі з серіалу "Секс і місто" продали за 52 тисячі доларів

Серіал "Секс і місто". Фото: стоп-кадр

Неймовірну спідницю головної героїні серіалу "Секс і місто" продали на аукціоні. Сара Джессіка Паркер з'являлась у цій білій пачці у перших титрах картини.

Про це пише Nbs news.

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Культову білу пачку, в якій героїня Керрі Бредшоу з'являється на екрані в перші хвилини серіалу "Секс і місто", продали за досить великі гроші.

Триярусна пачка з устрично-білого тюлю з атласним поясом була виставлена на аукціон Julien's. Ця спідниця — одна з п'яти, які використовували під час зйомок. Відомо, що така ж модель є і в самої акторки, яка зіграла Керрі, Сари Джессіки Паркер.

Серіал "Секс і місто". Фото: стоп-кадр

Художниця по костюмах Патриція Філд у свій час купила цю пачку на розпродажі за 5 доларів у магазині одягу на Мангеттені.

За задумом кінокоманди спочатку планувалося, що Керрі в титрах буде вдягнута у сукню від Марка Джейкобса колекції весна 1998 року, проте Філд вирішила, що Керрі мала кидати виклик модним тенденціям того часу.

Окрім титрів, спідниця з'являлась на героїні, коли вона розбирає шафу і приміряє всі свої наряди для подружок. Вони вирішують, що ця спідниця однозначно має залишитись у Керрі.

Серіал "Секс і місто". Фото: стоп-кадр

Про що серіал "Секс і місто"

Режисер Даррен Стар зняв серіал "Секс і місто". Він створив сценарій на основі газетної колонки нью-йоркської письменниці Кендіс Бушнелл та однойменній книжковій антології, яку видали у 1996 році. Серіал тривав 6 сезонів, а потім ще мав два додаткові фільми.

"Секс і місто" — це історія про чотирьох жінок, які живуть своє життя в центрі Нью-Йорка. Вони абсолютно різні — тендітна і модна Керрі, незалежна і запальна Саманта, впевнена і чесна Міранда, романтична і сімейна Шарлотта. У пошуках свого щастя вони разом проводять вечори в барах і розповідають про свої сексуальні і не дуже пригоди.

Серіал "Секс і місто". Фото: стоп-кадр

Цей серіал став культовим, адже розповідав про реальні проблеми в стосунках. Також глядачі його полюбили за неперевершений стиль героїнь і референси з стрічки досі надихають багатьох на створення нових образів. Глядачі настільки полюбили цю історію, що вимагали продовження.

Сиквел "І просто так..." про життя героїнь у більш старшому віці почали показувати у 2021 році. Вже вийшли два сезони, а третій заплановано на 2025 рік.

Серіал "І просто так". Фото: стоп-кадр

Раніше вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель.

Також три серіали стали найкращими за версією премії Emmy Awards 2023.