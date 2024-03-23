KOLA з KALUSH випустили дві прем'єри в один день

Співаки KOLA з KALUSH. Фото: менеджмент артистів

Українська співачка KOLA та відомий гурт KALUSH березня випустили пісні "Упіймай моє серце" та "Пам’ятай" та кліпи до них. Артисти об’єдналися задля запису двох ліричних пісень про почуття, що зігріває душі та розбиває серця.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Відеокліпи до обох пісень зняті на одній локації

Пісня "Пам’ятай" про спогади та сумні роздуми після розриву стосунків. Лірична, мелодійна композиція, яка попри трагічність сюжету, викликає тепло на душі, опублікована на офіційному YouTube-каналі гурту KALUSH. Саме в цій пісні Псюк, чи не вперше, влучно розкриває свій романтичний потенціал.

До збірки пісень KOLA на YouTube потрапив кліп на пісню "Упіймай моє серце", що оспівує щасливе кохання, від якого "серце вистрибує".

Композиція не залишить байдужим жодного, адже чуттєве виконання KOLA передають справжність емоцій людини, що щиро любить, а ліричні рефлексії у тексті KALUSH нагадують про головне: "Так важливо жити, відчувати справжній час".

Нагадаємо, Настя Каменських представила чуттєвий трек. А співачка KOLA анонсувала великий концерт.