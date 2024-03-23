Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow KOLA з KALUSH випустили дві прем'єри в один день arrow

KOLA з KALUSH випустили дві прем'єри в один день

23 марта 2024 11:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
KOLA з KALUSH випустили дві прем'єри в один день
Співаки KOLA з KALUSH. Фото: менеджмент артистів
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська співачка KOLA та відомий гурт KALUSH березня випустили пісні "Упіймай моє серце" та "Пам’ятай" та кліпи до них. Артисти об’єдналися задля запису двох ліричних пісень про почуття, що зігріває душі та розбиває серця.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

Читайте также:

Відеокліпи до обох пісень зняті на одній локації

Пісня "Пам’ятай" про спогади та сумні роздуми після розриву стосунків. Лірична, мелодійна композиція, яка попри трагічність сюжету, викликає тепло на душі, опублікована на офіційному YouTube-каналі гурту KALUSH. Саме в цій пісні Псюк, чи не вперше, влучно розкриває свій романтичний потенціал.

 

До збірки пісень KOLA на YouTube потрапив кліп на пісню "Упіймай моє серце", що оспівує щасливе кохання, від якого "серце вистрибує".

 

Композиція не залишить байдужим жодного, адже чуттєве виконання KOLA передають справжність емоцій людини, що щиро любить, а ліричні рефлексії у тексті KALUSH нагадують про головне: "Так важливо жити, відчувати справжній час".

Нагадаємо, Настя Каменських представила чуттєвий трек. А співачка KOLA анонсувала великий концерт.

песни
Kalush Orchestra
украинские звезды
KOLA

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ