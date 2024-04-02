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Санта Димопулос объявила о разводе после 11 лет брака

2 апреля 2024 14:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Санта Димопулос объявила о разводе после 11 лет брака
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогер Санта Димопулос разошлась с бизнесменом Игорем Кучеренко после 11 лет брака. Пара имеет общую дочь.

Об этом Санта написала на своей странице в социальной сети.

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По словам звезды, ее красивая история отношений подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид.

 

Санта Димопулос объявила о разводе после 11 лет брака - фото 1
Бизнесвумен Санта Димопулос объявила о расставании с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был сознательный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть общего пути…Это будет навсегда огромной ценностью для меня…Мне не хватало смелости написать об этом раньше, потому что вокруг столько боли, потерь и забот, что наша кажется неуместной..." — говорит Санта.

Димопулос заверила, что хотела уберечь себя и близких от обсуждений и лишних вопросов, решила быть честной до конца и, как публичный человек, расставить все точки.

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвумен Санта Димопулос с супругом. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Да, это тяжелый период, когда я чувствую себя ранимой, и из-за потери старых смыслов и опор ищу новые пути к своей душе. Это большая ответственность перед детьми. Я сделаю все, чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненным для них. Несмотря на это, я в хорошем контакте с истинной собой и у меня нет сомнений, что все к лучшему. Кто со мной давно, знает, я всегда о любви. Даже в сложные периоды, даже в разлуке — это тоже о любви", — рассказала Димопулос.

Напомним, Ким Кардашьян ушла от известного спортсмена. А звезда "Солтберна" разбежался девушкой.

Санта Димопулос
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