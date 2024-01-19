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Зірка "Солтберна" розійшовся із дівчиною-блогеркою

19 січня 2024 08:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зірка "Солтберна" розійшовся із дівчиною-блогеркою
Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/jacobelordi/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірка фільму "Солтберн" та серіалу "Ейфорія" Джейкоб Елорді знову вільний. Хлопець розійшовся зі своєю коханою, блогеркою Олівією Джейд.

Про це повідомляє видання Us Weekly.

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Раніше Олівія відписалася від Елорді в соцмережах, сам актор ні на кого не підписаний. Напередодні інсайдер підтвердив, що пара розійшлася.

Це вже не перший їхній розрив: у серпні 2022 року вони розходилися через кілька місяців відносин, а восени того ж року знову почали зустрічатися. За чутками, вони розходилися, щоб займатися кар'єрою, проте Елорді в цей період мав короткий роман з моделлю Б'янкою Фінч. Зустрічатися ж з Олівією він розпочав одразу після того, як у 2021 році розстався з моделлю Каєю Гербер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dopemgz2

Олівія Джейд — актриса, дочка модельєра Моссімо Джаннуллі та актриси Лорі Лафлін.

Джануллі та її батьків затримали раніше за шахрайство, пов'язане з розслідуванням скандалу під час вступу до коледжу. Міністерство юстицій оприлюднило цю історію під кодовою назвою Operation Varsity Blues. Справа проти осіб, звинувачених у дачі хабарів за те, щоб їхні діти надійшли до найелітніших коледжів країни.

Прокурори стверджували, що подружжя заплатило 500 000 доларів, щоб забезпечити Олівії та їхній іншій дочці Ізабеллі Джануллі вступ до Університету Південної Каліфорнії.

Нагадаємо, моторошний фільм "Солтберн" розриває мережі.

Раніше дівчина зірки "Солтберна" продемонструвала підтягнуту фігуру в бікіні.

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