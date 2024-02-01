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СБУ объявило о подозрении звезде Бандитского Петербурга

1 февраля 2024 18:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
СБУ объявило о подозрении звезде Бандитского Петербурга
Дмитрий Певцов на пропагандистском концерте в России. Фото: росСМИ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову из известного российского сериала 2000-х "Бандитский Петербург". Он неоднократно призывал к войне против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Актер Дмитрий Певцов, сыгравший в "Бандитском Петербурге", является депутатом Госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

 

Дмитрий Певцов в сериале "Бандитский Петербург". Скриншот из фильма

По данным следствия, он неоднократно выступал в поддержку российских окупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"При этом фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно подрывной деятельности в пользу Кремля", — говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

 

Подозрение СБУ российскому актеру Дмитрию Певцову. Фото: Службы безопасности Украины

Как сообщает пресс-служба СБУ, поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ "наломала" новогодний отдых в Карпатах российской певице.

Также мы писали, что СБУ задержала сообщницу террористов "ДНР".

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