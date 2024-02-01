СБУ объявило о подозрении звезде Бандитского Петербурга
Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову из известного российского сериала 2000-х "Бандитский Петербург". Он неоднократно призывал к войне против Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Певцов призывал к войне в Украине
Актер Дмитрий Певцов, сыгравший в "Бандитском Петербурге", является депутатом Госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.
По данным следствия, он неоднократно выступал в поддержку российских окупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.
Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.
Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"При этом фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно подрывной деятельности в пользу Кремля", — говорится в сообщении СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает пресс-служба СБУ, поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
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