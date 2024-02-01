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СБУ оголосило про підозру зірці Бандитського Петербурга

1 лютого 2024 18:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
СБУ оголосило про підозру зірці Бандитського Петербурга
Дмитро Пєвцов на пропагандистському концерті в РФ. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Служба безпеки України оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з відомого російського серіалу 2000-х "Бандитський Петербург". Він неодноразово закликав до війни проти України.

Про це повідомляє СБУ.

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Актор Дмитро Пєвцов, який зіграв у "Бандитському Петербурзі", є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки.

 

Дмитро Пєвцов у серіалі "Бандитський Петербург". Скриншот з фільму

За даними слідства, він неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам Пєвцов розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля", — йдеться в повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

 

Підозра СБУ російському актору Дмитру Пєвцову. Фото: Служба безпеки України

Як повідомляє пресслужба СБУ, оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ "наламала" новорічний відпочинок в Карпатах російській співачці.

Також ми писали, що СБУ затримала спільницю терористив "ДНР".

актори
пропаганда
підозра
російські зірки

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