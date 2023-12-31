СБУ "наламала" новорічний відпочинок в Карпатах російській співачці — їде в сльозах в Москву

Російська співачка в Карпатах. Фото: скриншот з відео

Російська співака та блогерка Аліна Маслова, що будує кар'єру у Москві, приїхала на відпочинок до Карпат. Службі безпеки України вже вдалося її відшукати — тепер її видворять з країни.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

Співачка та блогерка з Москви приїхала до Карпат

Відомо, що блогерка Маслова родом з Тирасполя, який є столицею так званої "придністровської Молдавської республіки".

Більшість мешканців "ПМР", де зараз проживає родина Аліни, мають російське громадянство, а сама наразі проживає та будує кар'єру в Москві.

Російська співачка та блогерка Аліна Маслова. Фото: скриншот з відео

СБУ відшукала Маслову на українському курорті — під час спілкування вона визнала, що не підтримує російську агресію проти України та попросила вибачення в українців.

Зараз правоохоронці вже депортують її з України, а Новий рік вона буде святкувати в Росії.

Російська співачка та блогерка Аліна Маслова. Фото: скриншот з відео

Раніше ми писали, що на Різдво та Новий Рік в Карпати приїхали святкувати не лише українці. Так, наприклад, не приховує візит до гірськолижного курорту Драгобрат російська співачка, блогерка Аліна Маслова. На це вже відреагували українці.

Крім того, з пропутінської блогерки Анастасії Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів. Також ми розповідали, що пропагандист Філіп Кіркоров виправдався перед Дмитром Пєсковим за "голу" вечірку в Москві