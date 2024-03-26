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Сергея Притула на билборде обвинили в краже спутника

26 марта 2024 22:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Сергея Притула на билборде обвинили в краже спутника
Волонтер Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ru/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский волонтер Сергей Притула рассказал об абсурдных обвинениях в свою сторону. Неизвестный разместил билборд с вопросом о спутнике.

Об этом бывший телеведущий рассказал в Instagram.

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Сергей Притула поделился досадной ситуации, которая с ним произошла. Неизвестный разместил билборд с надписью "Притула, где спутник?"

Это не на шутку возмутило волонтера. Он считает, что это поведение неадекватного человека, ведь потраченные деньги на баннер можно было задонатить на нужды ВСУ.

"Чем идиот отличается от нормального человека? Идиот тратит тысячи гривен, чтобы задать вопрос на билборде. Нормальный человек приходит на встречу и спрашивает то же бесплатно. Нравственное уродство автора этого "творчества" зашкаливает. Средствами, потраченными на эти борды, можно было бы закрыть нехило нужды какого-то подразделения. Дебилоед. Для тех, кто еще не знает, где спутник, просьба ввести в Гугли слова "ГУР" и "Народный спутник" и иметь чистый покой", — написал Притула.

Отметим, что благотворительный фонд Сергея Притулы собрал деньги на аренду космического спутника ICEYE. Его передали в распоряжение ГУР.

Он помогает выявлять враждебные цели для дальнейшего приоритетного поражения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам с сентября 2022 года. Среди трофеев "спутника" — дорогая техника окупантов, корабли и самолеты.

Напомним, волонтер Сергей Притула рассказал, как ему удается законно покидать границы Украины. Также он признался, как хотел пойти с телевидения — что помешало.

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