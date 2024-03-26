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Сергія Притулу на білборді звинуватили у крадіжці супутника

26 березня 2024 22:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Сергія Притулу на білборді звинуватили у крадіжці супутника
Волонтер Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український волонтер Сергій Притула розповів про абсурдні звинувачення на свою адресу. Невідомий розмістив білборд з запитанням щодо супутника.

Про це колишній телеведучий розповів в Instagram.

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Сергій Притула поділився прикрою ситуацію, яка з ним сталася. Невідомий розмістив білборд з написом "Притула, де супутник?"

Це не на жарт обурило волонтера. Він вважає, що це поведінка неадекватної людини, адже витрачені гроші на банер, можна було  задонатити на потреби ЗСУ.

"Чим ідіот відрізняється від нормальної людини? Ідіот витрачає тисячі гривень, щоб поставити питання на білборді. Нормальна людина приходить на зустріч і питає те ж саме безкоштовно. Моральне уродство автора цієї "творчості" зашкалює. Коштами, витраченими на ці борди, можна було б закрити нехіло потреби якогось підрозділу. Дебілоїд. Для тих, хто ще не знає, де супутник, прохання ввести в Гуглі слова "ГУР" та "Народний супутник" і мати чистий спокій", — написав Притула.
 

Зазначимо, що благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на оренду космічного супутника ICEYE. Його передали  в розпорядження ГУР.

Він допомагає  виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам з вересня 2022 року. Серед трофеїв "супутника" — доровартісна техніка окупантів, кораблі та літаки. 

Нагадаємо волонтер Сергій Притула розповів, як йому вдається законно покидати кордони України. Також він зізнався, як саме хотів піти з телебачення — що завадило.

війна
Сергій Притула
супутник
Історії життя
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