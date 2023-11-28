Сестра Меган Маркл будет судиться с ней из-за лжи в интервью Опре

Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official

Сводная сестра Меган Маркл Саманта с 2022 года подает в суд на свою родственницу из-за оскорбления, которое она нанесла ей якобы ложными словами во время интервью Опре в 2021 году. Только теперь суд принял ее иск, слушание было назначено на февраль 2024 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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59-летняя Саманта Маркл — сводная сестра Меган по отцу. Женщина болеет рассеянным склерозом и пользуется инвалидной коляской. Она надеется отсудить у сестры 75 тысяч долларов за то, что актриса якобы оболгала ее и опозорила.

Начиная с 2022 года, Саманта трижды подавала в суд на Меган Маркл. Она обвиняла сестру в том, что та лгала относительно того, как жила ее семья, называла себя "единственным ребенком" и выставляла Саманту в негативном свете. Несмотря на то, что, по словам родственницы, много лет назад они были очень близки.

Саманта Маркл и Меган Маркл. Фото: Daily Mail

Женщина также рассказала, что после того, как впервые подала на Меган в суд, то получала угрозы убийством.

Вообще, с того момента, как Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, Саманта регулярно появляется на телевидении и рассказывает что-нибудь по поводу сестры.

Саманта Маркл. Фото: Daily Mail

Первые разы суд блокировал иски, ведь адвокаты Маркл давали показания, что Меган в интервью просто высказывала собственное мнение, однако последний иск все же приняли.

Через год состоится судебное заседание, в результате которого Саманта может отсудить у супруги принца Гарри 75 тысяч долларов.

Скорее всего, Меган Маркл лично на заседании присутствовать не будет.

Напомним, эксперт рассказал, что заставило Меган Маркл снова выйти на красную дорожку.

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