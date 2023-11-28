Сестра Меган Маркл судитиметься з нею через брехню в інтерв'ю Опрі

Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official

Зведена сестра Меган Маркл Саманта з 2022 року подає до суду на свою родичку через образу, яку та завдала їй нібито неправдивими словами під час інтервʼю Опрі у 2021 році. Тільки тепер суд прийняв її позов, слухання призначили на лютий 2024 року.

Про це пише Daily Mail.

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59-річна Саманта Маркл зведена сестра Меган по тату. Жінка хворіє на розсіяний склероз і користується інвалідним візком. Вона сподівається відсудити у сестри 75 тисяч доларів за те, що акторка нібито оббрехала її і зганьбила.

Починаючи з 2022 року Саманта тричі подавала до суду на Меган Маркл. Вона звинувачувала сестру у тому, що та брехала стосовно того, як жила її родина, називала себе "єдиною дитиною" і виставляла Саманту у негативному світлі. Попри те, що, за словами родички, багато років тому вони були досить близькими.

Саманта Маркл и Меган Маркл. Фото: Daily Mail

Жінка також розповіла, нібито після того, як вперше подала на Меган до суду, то отримувала погрози вбивства.

Взагалі, з того моменту, як Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, Саманта регулярно з'являється на телебаченні і розповідає щось стосовно сестри.

Саманта Маркл. Фото: Daily Mail

Перші рази суд блокував позови, адже адвокати Маркл надавали свідчення, що Меган у інтерв’ю просто вислювлювала власну думку, проте останній позов все ж прийняли.

Через рік відбудеться судове засідання, у результаті якого Саманта може відсудити у дружини принца Гаррі 75 тисяч доларів.

Скоріше за все, Меган Маркл особисто на засіданні присутня не буде.

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