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Сестра Меган Маркл судитиметься з нею через брехню в інтерв'ю Опрі

28 листопада 2023 14:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Сестра Меган Маркл судитиметься з нею через брехню в інтерв'ю Опрі
Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зведена сестра Меган Маркл Саманта з 2022 року подає до суду на свою родичку через образу, яку та завдала їй нібито неправдивими словами під час інтервʼю Опрі у 2021 році. Тільки тепер суд прийняв її позов, слухання призначили на лютий 2024 року.

Про це пише Daily Mail.

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59-річна Саманта Маркл зведена сестра Меган по тату. Жінка хворіє на розсіяний склероз і користується інвалідним візком. Вона сподівається відсудити у сестри 75 тисяч доларів за те, що акторка нібито оббрехала її і зганьбила.

Починаючи з 2022 року Саманта тричі подавала до суду на Меган Маркл. Вона звинувачувала сестру у тому, що та брехала стосовно того, як жила її родина, називала себе "єдиною дитиною" і виставляла Саманту у негативному світлі. Попри те, що, за словами родички, багато років тому вони були досить близькими.

 

Меган Маркл
Саманта Маркл и Меган Маркл. Фото: Daily Mail

Жінка також розповіла, нібито після того, як вперше подала на Меган до суду, то отримувала погрози вбивства.

Взагалі, з того моменту, як Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, Саманта регулярно з'являється на телебаченні і розповідає щось стосовно сестри. 

 

Саманта Маркл
Саманта Маркл. Фото: Daily Mail

Перші рази суд блокував позови, адже адвокати Маркл надавали свідчення, що Меган у інтерв’ю просто вислювлювала власну думку, проте останній позов все ж прийняли.

Через рік відбудеться судове засідання, у результаті якого Саманта може відсудити у дружини принца Гаррі 75 тисяч доларів.

Скоріше за все, Меган Маркл особисто на засіданні присутня не буде.

Нагадаємо, експерт розповів, що змусило Меган Маркл знову вийти на червону доріжку. 

Також ми писали, що стало відомо, чи приймуть Меган Маркл та Гаррі запрошення на Різдво від Чарльза.

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