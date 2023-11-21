Шакира рассказала, почему на самом деле решила уплатить многомиллионный штраф

Певица Шакира с адвокатом. Фото: Reuters

Певица Шакира раскритиковала испанские власти за то, что они преследуют "известных лиц" после того, как ее оштрафовали на 6,4 миллиона фунтов стерлингов в дополнение к налоговому счету в 15 миллионов фунтов стерлингов за финансовое мошенничество. Звезда настаивает, что она признала себя виновной только ради своих детей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Шакира с детьми, Сашей и Миланом. Фото: Reuters

Певица, чье состояние составляет примерно 240 миллионов фунтов стерлингов, настаивала на своей невиновности, но сказала, что приняла решение "пожалеть своих детей, как их мать жертвует своим благополучием".

"Я очень восхищаюсь теми, кто боролся с этой несправедливостью до конца, но для меня сегодня победа означает вернуть мое время для моих детей и моей карьеры", — сказала она в заявлении.

Она также раскритиковала испанские власти за ее преследование, сказав, что ее дело похоже на другие, когда власти преследовали "спортсменов и других известных лиц". По ее словам, такие случаи истощают, забирают "энергию, время и покой годами".

Напомним, Шакира топлесс украсила обложку известного глянца.

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