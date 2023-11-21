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Шакира рассказала, почему на самом деле решила уплатить многомиллионный штраф

21 ноября 2023 14:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Шакира рассказала, почему на самом деле решила уплатить многомиллионный штраф
Певица Шакира с адвокатом. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Шакира раскритиковала испанские власти за то, что они преследуют "известных лиц" после того, как ее оштрафовали на 6,4 миллиона фунтов стерлингов в дополнение к налоговому счету в 15 миллионов фунтов стерлингов за финансовое мошенничество. Звезда настаивает, что она признала себя виновной только ради своих детей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шакира заплатила миллионы ради детей

Колумбийская поп-суперзвезда получила семизначный штраф в рамках соглашения, которое позволяет ей избежать тюремного заключения и заканчивает длительный судебный процесс касательно мошенничества.

 

Певица Шакира с детьми, Сашей и Миланом. Фото: Reuters
Певица Шакира с детьми, Сашей и Миланом. Фото: Reuters

Певица, чье состояние составляет примерно 240 миллионов фунтов стерлингов, настаивала на своей невиновности, но сказала, что приняла решение "пожалеть своих детей, как их мать жертвует своим благополучием".

"Я очень восхищаюсь теми, кто боролся с этой несправедливостью до конца, но для меня сегодня победа означает вернуть мое время для моих детей и моей карьеры", — сказала она в заявлении.

Она также раскритиковала испанские власти за ее преследование, сказав, что ее дело похоже на другие, когда власти преследовали "спортсменов и других известных лиц". По ее словам, такие случаи истощают, забирают "энергию, время и покой годами".

Напомним, Шакира топлесс украсила обложку известного глянца.

Ранее Жерар Пике провалился под пол во время презентации.

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