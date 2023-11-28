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Счастливая Квиткова намекнула, что влюбилась

28 ноября 2023 12:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Счастливая Квиткова намекнула, что влюбилась
Дарья Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Блогер Даша Квиткова на фоне разговоров о новых отношениях ее экс-мужа Никиты Добрынина, заинтриговала подписчиков намеком на новую влюбленность.

Видео с неоднозначной подписью опубликовала в сторис в Instagram.

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"По глазам все видно"

Блогер-миллионник Даша Квиткова прошлой зимой разошлась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым они воспитывают 2-летнего сына Льва. Недавно ведущий признался, что его сердце не свободно. Поклонники уверены, что он встречается с моделью Чарой Хорив.

Даша Квиткова рассказывала, что ее сердце свободно, а она сама сконцентрировалась на работе и воспитании сына, также время от времени путешествует.

Однако накануне блогер опубликовала сторис, на котором она счастливая ужинает в кафе и рассказала подписчикам, что сейчас испытывает яркие чувства. Однако заметила, что не может рассказать всего.

 

Даша Цветкова
Скриншот со сторис instagram.com/kvittkova

"Говорят, что по глазам все видно. Поэтому это рубрика "не могу сказать, но вы можете почувствовать", — написала Квиткова в сторис.

На видео Даша показала, как общается с кем-то и это общение доставляет ей большое удовольствие, ведь улыбалась она на все 32!

Поклонники заподозрили, что блогер влюбилась, однако, как и Добрынин, не хочет раскрывать личность любимого.

Подписчики допускают, что избранником Даши может быть продюсер и режиссер Евгений Таллер.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kvittkova

В последнее время они проводят много времени вместе, в том числе на выходных ездили в гости к блогеру Тане Парфильевой и ее мужу Ване. В этот день Даша и сняла загадочную сторис. Также Таллер оставляет комментарии под публикациями девушки.

 

Скриншот с instagram.com/kvittkova

Напомним, Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их.

Также мы писали, что Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой.

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