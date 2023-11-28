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Щаслива Квіткова натякнула, що закохалася

28 листопада 2023 12:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Щаслива Квіткова натякнула, що закохалася
Дарія Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Блогерка Даша Квіткова на тлі розмов про нові стосунки її ексчоловіка Нікіти Добриніна, заінтригувала підписників натяком на нову закоханість. 

Відео з неоднозначним підписом опублікувала у сторіс в Instagram

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"По очах все видно"

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова минулої зими розійшлася з ведучим Нікітою Добриніним, з яким вони мають 2-річного сина Лева. Нещодавно ведучий зізнався, що його сердце не вільне. Прихильники впевнені, що він зустрічається з моделлю Чарою Хорив.

Натомість Даша Квіткова розповідала, що її серце вільне, а вона сама сконцентрувалася на роботі та вихованні сина, також час від часу подорожує. 

Проте напередодні блогерка опублікувала сторіс, на якій вона щаслива вечеряє у кафе, і розповіла підписникам, що наразі переживає яскраві почуття. Проте зауважила, що не може всього розповісти. 

 

Даша Квіткова
Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova

"Кажуть, що по очах все видно. Тому це рубрика "не можу сказати, але ви можете відчути", — написала Квіткова у сторіс. 

На відео Даша показала, як спілкується з кимось, і це спілкування приносить їй велике задоволення, адже посміхалася вона на всі 32! 

Тож прихильники запідозрили, що блогерка закохалася, проте, як і Добринін, не хоче розкривати особистість коханого. 

Підписники допускають, що обранцем Даші може бути продюсер і режисер Євген Таллер.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova

Останнім часом вони проводять багато часу разом, зокрема на вихідних їздили у гості до блогерки Тані Парфільєвої і її чоловіка Вані. У цей день Даша і зняла загадкову сторіс. Також Таллер залишає коментарі під дописами дівчини. 

Скриншот з instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх. 

Також ми писали, що Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою. 

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