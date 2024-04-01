Счастливая Денисенко ошеломила свадебными фото из Мальдив.

Счастливая Наталка Денисенко ошеломила свадебными фото с Мальдив
Актриса Наталка Денисенко поделилась серией фото из личного архива. На фотографиях звезда вместе с супругом, актером Андреем Фединчиком отмечают свадьбу на Мальдивах.
Соответствующую публикацию артистка сделала в Instagram.
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По словам актрисы, образ невесты ей очень подходит. Звезда впервые показала семейные фото по случаю 7-летия супружеской жизни.
"Сегодня у нас с Андреем Фединчиком годовщина свадьбы. 1.04.2017 года на Мальдивах мы поженились. Только он и я, никаких гостей, это был праздник только для нас двоих, наша первая (и главная свадьба). Потом еще были несколько свадеб с гостями /росписью, потом еще свадьба на 4-ю годовщину…и мне хочется еще", — говорит актриса.
Супруг Денисенко сейчас находится в рядах ВСУ, поэтому не смог присоединиться к ней в этот важный день.
"Сегодня и приятный день и не очень, потому что именно сегодня я снова провела своего супруга в командировку, ради победы и защиты нашей страны. Как же хочется скорее мирного неба, и такого простого счастья какое было", — сказала Наталка Денисенко.
Напомним, Денисенко показала откровенную фотосессию в ванной. А раньше Денисенко рассказала о неудачной медицинской процедуре.
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