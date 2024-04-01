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Счастливая Наталка Денисенко ошеломила свадебными фото с Мальдив

1 апреля 2024 12:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Счастливая Денисенко ошеломила свадебными фото из Мальдив.
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Наталка Денисенко поделилась серией фото из личного архива. На фотографиях звезда вместе с супругом, актером Андреем Фединчиком отмечают свадьбу на Мальдивах.

Соответствующую публикацию артистка сделала в Instagram.

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По словам актрисы, образ невесты ей очень подходит. Звезда впервые показала семейные фото по случаю 7-летия супружеской жизни.

"Сегодня у нас с Андреем Фединчиком годовщина свадьбы. 1.04.2017 года на Мальдивах мы поженились. Только он и я, никаких гостей, это был праздник только для нас двоих, наша первая (и главная свадьба). Потом еще были несколько свадеб с гостями /росписью, потом еще свадьба на 4-ю годовщину…и мне хочется еще", — говорит актриса.

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Супруг Денисенко сейчас находится в рядах ВСУ, поэтому не смог присоединиться к ней в этот важный день.

"Сегодня и приятный день и не очень, потому что именно сегодня я снова провела своего супруга в командировку, ради победы и защиты нашей страны. Как же хочется скорее мирного неба, и такого простого счастья какое было", — сказала Наталка Денисенко.

Напомним, Денисенко показала откровенную фотосессию в ванной. А раньше Денисенко рассказала о неудачной медицинской процедуре.

Андрей Фединчик
Мальдивы
Наталка Денисенко
украинские звезды

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