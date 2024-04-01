Щаслива Денисенко приголомшила весільними фото з Мальдів

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко поділилася серією фото з особистого архіву. На світлинах зірка разом з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком гуляють весілля на Мальдівах.

Відповідний допис артистка зробила в Instagram.

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За словами акторки, образ нареченої їй дуже личить. Зірка вперше показала сімейні фото з нагоди 7-ї річниці подружнього життя.

"Сьогодні у нас з Андрієм Федінчиком річниця весілля. 1.04.2017 року на Мальдівах ми побралися. Лише він і я, ніяких гостей, це було свято лише для нас двох , наше перше (і головне весілля). Потім ще були декілька весіль з гостями/розписом, потім ще весілля на 4-ту річницю…і мені хочеться ще", — говорить акторка.

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Весілля акторки Наталки Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Чоловік Денисенко зараз перебуває у лавах ЗСУ, тож не зміг приєднатися до неї цього важливого дня.

"Сьогодні і приємний день і не дуже, бо саме сьогодні я знов провела свого чоловіка у відрядження, заради перемоги і захисту нашої країни. Як же хочеться скоріше мирного неба, і такого простого щастя яке було", — сказала Наталка Денисенко.

Нагадаємо, Денисенко показала відверту фотосесію у ванній. А раніше Денисенко розповіла про невдалу медичну процедуру.