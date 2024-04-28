Дочь юмориста Юрия Ткача перепела хит Klavdia Petrivna.

Юморист из "Квартала" Юрий Ткач с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Дочь украинского юмориста Юрия Ткача удивила пародией на анонимную певицу Klavdia Petrivna. Она переоделась в черную одежду и спела ее песню.

Видео выложила ее мама Виктория Ткач.

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Юная певица Лиза Ткач спела трек Klavdia Petrivna "Я тобі брехала". Девочка оделась в черную ткань и шляпу, чтобы походить на анонимную артистку, которая скрывает свою личность.

"Нет сил уже держать эту тайну... Теперь и вы знаете", — написала ее мама.

Это уже не первая пародия на певицу. Бум видео прошел после ее внезапного появления на концерте Артема Пивоварова с презентацией совместного трека "Барабан".

Подписчикам семьи Ткачей очень понравилась версия Лизы. Они заметили, что она хорошо спела песню.

"Так талантливо!"

"Я знал, но максимально держал тайну".

"Она отлично поет".

Комментарии о пародии дочери Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Напомним, эпатажная и анонимная певица Klavdia Petrivna анонсировала сольный концерт — билеты быстро раскупают.

Также мы рассказывали, как эффектно Klavdia Petrivna выступила на концерте певца Артема Пивоварова.