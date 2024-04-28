Дочь юмориста Юрия Ткача перепела хит Klavdia Petrivna.

Еще одна Klavdia Petrivna — дочь Ткача поразила смешной пародией
Дочь украинского юмориста Юрия Ткача удивила пародией на анонимную певицу Klavdia Petrivna. Она переоделась в черную одежду и спела ее песню.
Видео выложила ее мама Виктория Ткач.
Дочь Ткача перепела хит Klavdia Petrivna
Юная певица Лиза Ткач спела трек Klavdia Petrivna "Я тобі брехала". Девочка оделась в черную ткань и шляпу, чтобы походить на анонимную артистку, которая скрывает свою личность.
"Нет сил уже держать эту тайну... Теперь и вы знаете", — написала ее мама.
Это уже не первая пародия на певицу. Бум видео прошел после ее внезапного появления на концерте Артема Пивоварова с презентацией совместного трека "Барабан".
Подписчикам семьи Ткачей очень понравилась версия Лизы. Они заметили, что она хорошо спела песню.
"Так талантливо!"
"Я знал, но максимально держал тайну".
"Она отлично поет".
Напомним, эпатажная и анонимная певица Klavdia Petrivna анонсировала сольный концерт — билеты быстро раскупают.
Также мы рассказывали, как эффектно Klavdia Petrivna выступила на концерте певца Артема Пивоварова.
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