Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ще одна Klavdia Petrivna — донька Ткача вразила смішною пародією arrow

Ще одна Klavdia Petrivna — донька Ткача вразила смішною пародією

28 квітня 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька гумориста Юрія Ткача переспівала хіт Klavdia Petrivna — відео
Гуморист з "Кварталу" Юрій Ткач з донькою Лізою. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька українського гумориста Юрія Ткача здивувала пародією на анонімну співачку Klavdia Petrivna. Вона перевдягнулась у чорний одяг і заспівала її пісню.

Відео виклала її мама Вікторія Ткач.

Читайте також:

Донька Ткача переспівала хіт Klavdia Petrivna

Юна співачка Ліза Ткач заспівала трек  Klavdia Petrivna "Я тобі брехала". Дівчинка вдягнулась у чорну тканину та капелюх, щоб бути схожою на анонімну артистку, яка приховує свою особистість. 

"Нема сил вже тримати цю таємницю… Тепер і ви знаєте", — написала її мама.

Це вже не перша пародія на співачку. Бум відео відбувся після її раптової появи на концерті Артема Пивоварова з презентацією спільного треку "Барабан".

Підписникам сім'ї Ткачів дуже сподобалась версія Лізи. Вони відмітили, що вона вдало заспівала пісню.

"Так талановито!"

"Я знав, але максимально тримав таємницю".

"Вона чудово співає".

Коментарі про пародію доньки Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/
Коментарі про пародію доньки Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Нагадаємо, епатажна і анонімна співачка Klavdia Petrivna анонсувала сольний концерт — квитки швидко розкуповують.

Також ми розповідали, як ефектно Klavdia Petrivna виступила на концерті співака Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров
українські зірки
гумор
співачка
Юрій Ткач
Klavdia Petrivna

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри