Донька гумориста Юрія Ткача переспівала хіт Klavdia Petrivna — відео

Гуморист з "Кварталу" Юрій Ткач з донькою Лізою. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Донька українського гумориста Юрія Ткача здивувала пародією на анонімну співачку Klavdia Petrivna. Вона перевдягнулась у чорний одяг і заспівала її пісню.

Відео виклала її мама Вікторія Ткач.

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Юна співачка Ліза Ткач заспівала трек Klavdia Petrivna "Я тобі брехала". Дівчинка вдягнулась у чорну тканину та капелюх, щоб бути схожою на анонімну артистку, яка приховує свою особистість.

"Нема сил вже тримати цю таємницю… Тепер і ви знаєте", — написала її мама.

Це вже не перша пародія на співачку. Бум відео відбувся після її раптової появи на концерті Артема Пивоварова з презентацією спільного треку "Барабан".

Підписникам сім'ї Ткачів дуже сподобалась версія Лізи. Вони відмітили, що вона вдало заспівала пісню.

"Так талановито!"

"Я знав, але максимально тримав таємницю".

"Вона чудово співає".

Коментарі про пародію доньки Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach/

Нагадаємо, епатажна і анонімна співачка Klavdia Petrivna анонсувала сольний концерт — квитки швидко розкуповують.

Також ми розповідали, як ефектно Klavdia Petrivna виступила на концерті співака Артема Пивоварова.