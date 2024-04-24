На концерт Klavdia Petrivna розкупили дві тисячі квитків за годину — деталі

Концерт Klavdia Petrivna викликав ажіотаж — дві тисячі квитків розкупили за годину
Незвичайна українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, анонсувала сольний концерт. У першу годину продажу квитків українці викупили практично третину залу.
Про це повідомили на сайті продажу.
Klavdia Petrivna б'є рекорди по продажу квитків на концерт
Співачка Klavdia Petrivna анонсувала спій перший концет і відразу замахнулась на Палац Спорту в Києві. Однак, їм може вдатися зібрати стільки прихильників. Адже перші 2 тисячі квитків продали за першу годину.
Загалом зала палацу вміщає до 8 тисяч прихильників. Концерт запланований на 30 серпня 2024 року. Квитки коштують від 700 грн до 7 500 грн.
"Друзі, я так мрію побачити блиск ваших очей, заспівати разом з вами "Знайди мене, подзвони..." Тому запрошую вас на свій перший сольний концерт", — писала Klavdia Petrivna.
Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті Артема Пивоварова. Також у соцмережах продовжують вгадувати, хто приховується під червоною вуалю — які є версії.
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