На концерт Klavdia Petrivna розкупили дві тисячі квитків за годину — деталі

Анонімна українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Незвичайна українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, анонсувала сольний концерт. У першу годину продажу квитків українці викупили практично третину залу.

Про це повідомили на сайті продажу.

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Співачка Klavdia Petrivna анонсувала спій перший концет і відразу замахнулась на Палац Спорту в Києві. Однак, їм може вдатися зібрати стільки прихильників. Адже перші 2 тисячі квитків продали за першу годину.

Загалом зала палацу вміщає до 8 тисяч прихильників. Концерт запланований на 30 серпня 2024 року. Квитки коштують від 700 грн до 7 500 грн.

"Друзі, я так мрію побачити блиск ваших очей, заспівати разом з вами "Знайди мене, подзвони..." Тому запрошую вас на свій перший сольний концерт", — писала Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті Артема Пивоварова. Також у соцмережах продовжують вгадувати, хто приховується під червоною вуалю — які є версії.