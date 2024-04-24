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Концерт Klavdia Petrivna викликав ажіотаж — дві тисячі квитків розкупили за годину

24 квітня 2024 16:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
На концерт Klavdia Petrivna розкупили дві тисячі квитків за годину — деталі
Анонімна українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Незвичайна українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, анонсувала сольний концерт. У першу годину продажу квитків українці викупили практично третину залу.

Про це повідомили на сайті продажу.

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Співачка Klavdia Petrivna анонсувала спій перший концет і відразу замахнулась на Палац Спорту в Києві. Однак, їм може вдатися зібрати стільки прихильників. Адже перші 2 тисячі квитків продали за першу годину.

Загалом зала палацу вміщає до 8 тисяч прихильників. Концерт запланований на 30 серпня 2024 року. Квитки коштують від 700 грн до 7 500 грн.

"Друзі, я так мрію побачити блиск ваших очей, заспівати разом з вами "Знайди мене, подзвони..." Тому запрошую вас на свій перший сольний концерт", — писала Klavdia Petrivna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті Артема Пивоварова. Також у соцмережах продовжують вгадувати, хто приховується під червоною вуалю — які є версії. 

Київ
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