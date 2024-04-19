Гордона Рамзи захейтили за цены в его ресторане

Британский шеф-повар Гордон Рамзи. Фото: Facebook/gordonramsay

Британского шеф-повара Гордона Рамзи подвергли критике поклонники за цены в его ресторанах. Поводом стала презентация 57-летней знаменитостью порции одного из своих блюд.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Накануне обладатель более десяти звезд Мишлен продемонстрировал крошечную порцию утки, которую подают в его ресторане Gordon Ramsay в одном из районов Лондона. Впрочем, многих возмутила цена за такое блюдо — 260 фунтов стерлингов (12800 грн). Это почти 10% средней заработной платы в Великобритании, которая составляет 2900 фунтов стерлингов в месяц.

Блюдо от Гордона Рамзи. Фото: Instagram/gordongram

Гордон описал свое блюдо как "потрясающая 14-дневная фермерская утка Слэйддауна от шеф-повара Мэтта Абэ в ресторане Gordon Ramsay". Впрочем, многие пользователи соцсетей сравнивают порцию утки с размером хомяка и смеются над известным шеф-поварем.

Мне все равно придется прихватить пиццу по дороге домой.

Даже ребенок был бы голодным.

А куда мы пойдем потом на ужин?

Честно говоря, я рад, что не богат. Потому могу съесть настоящую порцию еды.

Размер блюда от Гордона Рамзи и цена возмутила многих. Фото: Instagram/gordongram

В начале этого года Гордон разозлил поклонников своим ужином с жареным блюдом стоимостью 65 фунтов стерлингов (3200 грн). Телевизионный шеф-повар получил жесткую реакцию после того, как он показал свое блюдо, состоящее из говядины Веллингтон, моркови, картофеля, одного йоркширского пудинга и куска соуса.

Он представил воскресный ужин в ресторане Savoy Grill в Лондоне, но многие не были поражены его предложением. На критику Гордон, на которого только в Instagram подписаны более 17 млн фолловеров, не отреагировал.

Гордон Рамзи на кухне. Фото: Facebook/gordonramsay

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