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Шеф-повара Гордона Рамзи захейтили за цены в ресторане и размер порций

19 апреля 2024 07:12
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Стас Кожушко
Редактор
Гордона Рамзи захейтили за цены в его ресторане
Британский шеф-повар Гордон Рамзи. Фото: Facebook/gordonramsay
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британского шеф-повара Гордона Рамзи подвергли критике поклонники за цены в его ресторанах. Поводом стала презентация 57-летней знаменитостью порции одного из своих блюд.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Гордон Рамзи захейтили за цены

Накануне обладатель более десяти звезд Мишлен продемонстрировал крошечную порцию утки, которую подают в его ресторане Gordon Ramsay в одном из районов Лондона. Впрочем, многих возмутила цена за такое блюдо — 260 фунтов стерлингов (12800 грн). Это почти 10% средней заработной платы в Великобритании, которая составляет 2900 фунтов стерлингов в месяц.

Шеф-повара Гордона Рамзи захейтили за цены в ресторане и размер порций - фото 1
Блюдо от Гордона Рамзи. Фото: Instagram/gordongram

Гордон описал свое блюдо как "потрясающая 14-дневная фермерская утка Слэйддауна от шеф-повара Мэтта Абэ в ресторане Gordon Ramsay". Впрочем, многие пользователи соцсетей сравнивают порцию утки с размером хомяка и смеются над известным шеф-поварем.

  • Мне все равно придется прихватить пиццу по дороге домой.
  • Даже ребенок был бы голодным.
  • А куда мы пойдем потом на ужин?
  • Честно говоря, я рад, что не богат. Потому могу съесть настоящую порцию еды.
Шеф-повара Гордона Рамзи захейтили за цены в ресторане и размер порций - фото 2
Размер блюда от Гордона Рамзи и цена возмутила многих. Фото: Instagram/gordongram

В начале этого года Гордон разозлил поклонников своим ужином с жареным блюдом стоимостью 65 фунтов стерлингов (3200 грн). Телевизионный шеф-повар получил жесткую реакцию после того, как он показал свое блюдо, состоящее из говядины Веллингтон, моркови, картофеля, одного йоркширского пудинга и куска соуса.

Он представил воскресный ужин в ресторане Savoy Grill в Лондоне, но многие не были поражены его предложением. На критику Гордон, на которого только в Instagram подписаны более 17 млн фолловеров, не отреагировал.

Шеф-повара Гордона Рамзи захейтили за цены в ресторане и размер порций - фото 3
Гордон Рамзи на кухне. Фото: Facebook/gordonramsay

Напомним, ранее мы рассказывали, что японцы отказали шеф-повару Евгению Клопотенко в открытии ресторана. Также мы рассказывали, как соседи спасли от оккупантов дом звезды шоу "МастерШеф" в Ирпене.

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