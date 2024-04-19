Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані

Британський шеф-кухар Гордон Рамзі. Фото: Facebook/gordonramsay

Британського шеф-кухаря Гордона Рамзі розкритикували шанувальники за ціни в його ресторанах. Приводом стала презентація 57-річною знаменитістю порції однієї зі своїх страв.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Напередодні володар понад десяти зірок Мішлен продемонстрував крихітну порцію качки, яку подають у його ресторані Gordon Ramsay в одному з районів Лондона. Втім багатьох обурила ціна за таку страву — 260 фунтів стерлінгів (12800 грн). Це майже 10% від середньої заробітної плати у Великій Британії, яка становить 2900 фунтів стерлінгів на місяць.

Страва від Гордона Рамзі. Фото: Instagram/gordongram

Гордон описав свою страву як "приголомшлива 14-денна фермерська качка Слейддаун від шеф-кухаря Метта Абе в ресторані Gordon Ramsay". Втім чимало користувачів соцмереж користувачі соцмереж порівнюють порцію качки з розміром хом’яка та жартують глузують з відомого шеф-кухаря.

Мені все одно доведеться схопити піцу дорогою додому.

Навіть дитина була б голодною.

А куди ми підемо потім на вечерю?

Чесно кажучи, я радий, що не багатий. Тому можу з’їсти справжню порцію їжі.

Розмір страви від Гордона Рамзі та ціна обурила багатьох. Фото: Instagram/gordongram

На початку цього року Гордон розлютив шанувальників своєю вечерею зі смаженою стравою вартістю 65 фунтів стерлінгів (3200 грн). Телевізійний шеф-кухар отримав жорстку реакцію після того, як він показав свою страву, що складається з яловичини Веллінгтон, моркви, картоплі, одного йоркширського пудингу та шматка соусу.

Він презентував недільну вечерю в ресторані Savoy Grill у Лондоні, але багато хто не був вражений його пропозицією. На критику Гордон, на якого лише в Instagram підписані понад 17 млн фолловерів, не відреагував.

Гордон Рамзі на кухні. Фото: Facebook/gordonramsay

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що японці відмовили шеф-кухарю Євгену Клопотенку у відкритті ресторану. Також ми розповідали, як сусіди врятували від окупантів дім зірки шоу "МастерШеф" в Ірпені.