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Шеф-кухаря Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані та розмір порцій

19 квітня 2024 07:12
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Стас Кожушко
Редактор
Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані
Британський шеф-кухар Гордон Рамзі. Фото: Facebook/gordonramsay
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Стас Кожушко
Редактор

Британського шеф-кухаря Гордона Рамзі розкритикували шанувальники за ціни в його ресторанах. Приводом стала презентація 57-річною знаменитістю порції однієї зі своїх страв. 

Про це повідомляє видання Mirror

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Гордон Рамзі захейтили за ціни 

Напередодні володар понад десяти зірок Мішлен продемонстрував крихітну порцію качки, яку подають у його ресторані Gordon Ramsay в одному з районів Лондона. Втім багатьох обурила ціна за таку страву — 260 фунтів стерлінгів (12800 грн). Це майже 10% від середньої заробітної плати у Великій Британії, яка становить 2900 фунтів стерлінгів на місяць.

Шеф-кухаря Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані та розмір порцій - фото 1
Страва від Гордона Рамзі. Фото: Instagram/gordongram

Гордон описав свою страву як "приголомшлива 14-денна фермерська качка Слейддаун від шеф-кухаря Метта Абе в ресторані Gordon Ramsay". Втім чимало користувачів соцмереж користувачі соцмереж порівнюють порцію качки з розміром хом’яка та жартують глузують з відомого шеф-кухаря.

  • Мені все одно доведеться схопити піцу дорогою додому.
  • Навіть дитина була б голодною.
  • А куди ми підемо потім на вечерю?
  • Чесно кажучи, я радий, що не багатий. Тому можу з’їсти справжню порцію їжі.
Шеф-кухаря Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані та розмір порцій - фото 2
Розмір страви від Гордона Рамзі та ціна обурила багатьох. Фото: Instagram/gordongram

На початку цього року Гордон розлютив шанувальників своєю вечерею зі смаженою стравою вартістю 65 фунтів стерлінгів (3200 грн). Телевізійний шеф-кухар отримав жорстку реакцію після того, як він показав свою страву, що складається з яловичини Веллінгтон, моркви, картоплі, одного йоркширського пудингу та шматка соусу. 

Він презентував недільну вечерю в ресторані Savoy Grill у Лондоні, але багато хто не був вражений його пропозицією. На критику Гордон, на якого лише в Instagram підписані понад 17 млн фолловерів, не відреагував.

Шеф-кухаря Гордона Рамзі захейтили за ціни в його ресторані та розмір порцій - фото 3
Гордон Рамзі на кухні. Фото: Facebook/gordonramsay

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що японці відмовили шеф-кухарю Євгену Клопотенку у відкритті ресторану. Також ми розповідали, як сусіди врятували від окупантів дім зірки шоу "МастерШеф" в Ірпені.

їжа
ресторани
закордонні зірки
ціни
шеф-кухар
качка

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