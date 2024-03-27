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Японці відмовили Євгену Клопотенку у відкритті ресторану — винні росіяни

27 березня 2024 23:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Японці відмовили Євгену Клопотенку у відкритті ресторану — винні росіяни
Український шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український шеф-кухар Євген Клопотенко хотів відкрити ресторан у Японії. Втім, йому відмовили через те, що там борщ вважається російською стравою.

Про прикру ситуацію він розповів в Instagram.

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Відомий кухар-шоумен Євген Клопотенко отримав відмову на відкриття українського ресторану в Японії.

Причина абсолютно абсурдна — справа в борщі. Його вважають в Японії російською стравою, а японці ставляться до них вкрай негативно, тому заклад не здобуде популярність.

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ — це російська страва". Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами. І от ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", — зазначив Клопотенко.

Клопотенко вважає, що з цієї прикрої ситуації треба зробити висновки і ще більше популяризуати українську культуру в світі. 

Нагадаємо, кухар Євген Клопотенко розповів, чому хрещенську купання — це російський наратив, а не національна традиція. Також "смачний" шоумен зізнався, коли і яким способом заробив свій перший мільйон.

війна
Євген Клопотенко
Японія
борщ
українські зірки
Росія
шеф-кухар

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