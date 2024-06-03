Шэрон Стоун поделилась редким фото своих усыновленных детей

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Шэрон Стоун показала редкое фото своих приемных детей по случаю дня рождения старшего из них: Роэну исполнилось 24 года. У 65-летней актрисы три приемных сына — Шон, Лэрд и Куин, которых она редко показывает публике.

Фото знаменитость показала в своих социальных сетях.

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Роэна Шэрон усыновила в 2000 году, когда была в браке с Филом Бронштейном: они развелись в 2004 году после шести лет брака, когда Роэну было четыре года. В 2005 году она усыновила Лерда, а в 2006 году — Куина.

Биологических детей у актрисы нет, а в одном из интервью Стоун призналась, что пережила девять выкидышей. Актриса высказалась об этом публично спустя много лет и отметила, что с этой проблемой женщинам приходится справляться в одиночестве.

Сын актрисы Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

"Это нельзя назвать мелочью — ни физически, ни эмоционально. Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, тайком и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сострадание и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные под мужской идеологией, жестоко угнетаются", — говорила она.

Недавно Шэрон Стоун рассказала, что Роэн делает актерскую карьеру, и поделилась его фотографией со съемочной площадки.

Напомним, Шэрон Стоун снялась для модного глянца. А раньше мы писали, как Шэрон Стоун рассказала о безумных фанатах.