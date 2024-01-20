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Шерон Стоун у корсеті підкорила обкладинку модного глянцю

20 січня 2024 14:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Шерон Стоун у корсеті підкорила обкладинку модного глянцю
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Шерон Стоун згадала про майже смертельний інсульт, який вона пережила в 2001 році, зізнавшись, що він залишив її з відчуттям "спокою". 65-річна актриса розповіла, що цей досвід змінив життя. Також Стоун знялась у чуттєвій фотосесії для Harper's Bazaar Spain.

Про це пише Daily Mail.

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Шерон було лише 43, коли вона пережила інсульт, і їй довелося знову вчитися ходити, говорити та писати після випадку, який "назавжди змінив її життя". Лікарі спочатку неправильно поставили їй діагноз і мало не відправили додому без лікування.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Вона пояснила: "Мій інсульт залишив мене з відчуттям спокою. Сьогодні я можу сказати, що відчула смерть дуже близько. У ті моменти я відчула, що мої померлі друзі прийшли за мною, і це усунуло всі сліди страху. Коли ти переживаєш щось подібне, ти розумієш, що в житті немає нічого дійсно важливого, і розумієш, що невдача — це лише початок успіху".

У неї стався крововилив, через який у неї була дев'ятиденна кровотеча в мозок і один відсоток шансів вижити після операції.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Зір Шерон також постраждав, і вона мала втрату пам'яті на початкових етапах одужання. Вона переживала тривалі напади депресії протягом десятирічного одужання.

"Я приховувала свою інвалідність і боялася виходити на вулицю, і не хотіла, щоб люди знали", — вона розповіла, віддаючи належне Майклу Дж. Фоксу в тому, що він спонукав її поділитися своїм досвідом.

Зірка стверджує, що люди в Голлівуді не підтримали її кар'єру через її стан здоров'я, і що її не "наймають часто", тому що вона "ймає інвалідність".

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Шерон тепер є членом правління Неврологічного фонду Барроу, який підтримує медичний інститут, що очолює її нейрохірург доктор Майкл Лоутон в Арізоні.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

З огляду на брак акторських ролей, друге покликання Шерон — кар’єра художниці.

"У моєму випадку в мене так багато забрали. Я втратила право опіки над дитиною, кар’єру і не могла працювати, я переживала розлучення. Я втратила багато. Але ви повинні встати і сказати: "Добре, це сталося, і що тепер? З чого я зроблений?", — говорить Стоун.

Нагадаємо, Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Раніше Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією.

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