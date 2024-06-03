Шерон Стоун поділилася рідкісним фото своїх всиновлених дітей

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Шерон Стоун показала рідкісне фото своїх прийомних дітей з нагоди дня народження старшого з них: Роену виповнилося 24 роки. У 65-річної актриси троє прийомних синів — Шон, Лерд і Куїн, яких вона рідко показує публіці.

Фото знаменитість показала у своїх соціальних мережах.

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Роена Шерон усиновила у 2000 році, коли була у шлюбі з Філом Бронштейном: вони розлучилися у 2004 році після шести років шлюбу, коли Роену було чотири роки. 2005 року вона усиновила Лерда, а 2006 року — Куїна.

Біологічних дітей актриса не має, а в одному з інтерв'ю Стоун зізналася, що пережила дев'ять викиднів. Актриса висловилася про це публічно через багато років і зазначила, що з цією проблемою жінкам доводиться справлятися на самоті.

Син акторки Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

"Це не можна назвати дрібницею — ні фізично, ні емоційно. Але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття, співчуття і зцілення, яких ми так потребуємо. Жіноче здоров'я і благополуччя, залишені під чоловічою ідеологією, стали слабкими і жорстоко пригнічуються", — говорила вона.

Нещодавно Шерон Стоун розповіла, що Роен робить акторську кар'єру, і поділилася його фотографією зі знімального майданчика.

Нагадаємо, Шерон Стоун знялась для модного глянцю. А раніше ми писали, як Шерон Стоун розповіла про шалених фанатів.