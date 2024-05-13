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Шоу "Холостяк" возвращается — за чье сердце будут бороться украинки в новом сезоне

13 мая 2024 18:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Осенью стартует 13 сезон "Холостяка" - кто станет героем
Телеведущий Григорий Решетник с ветераном Александром "Терен" Будьком. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уже этой осенью на экраны вернется романтическое реалити- шоу "Холостяк". Героем 13 сезона станет военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games Александр "Терен" Будько.

Об этом традиционный ведущий шоу Григорий Решетник сообщил на своей странице Instagram.

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Военный станет новым героем шоу "Холостяк"

Одно из популярнейших шоу в Украине возвращается. "Холостяком" 13-го сезона станет не известный бизнесмен или актер, а ветеран войны. Украинки будут соперничать за сердце военного и общественного деятеля Александра "Терена" Будько.

Парню 28 лет. Несмотря на свой юный возраст, он успел стать настоящим героем. В начале полномасштабного вторжения Александр пошел на фронт и возглавил взвод 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ".

Во время тяжелых боев на Харьковщине защитник потерял ноги. Несмотря на тяжелое ранение, Будько не сдался. Герой снова научился ходить с помощью протезов, продолжил вести активный образ жизни и стал призером по плаванию международных спортивных соревнований "Ігри Нескорених". Кроме плавания, защитник также выступил в пауэрлифтингу в составе украинской команды по баскетболу на креслах колесных и объединенной сборной — в регби. Будько вошел в топ-5 лучших спортсменов по пауэрлифтингу.

"Холостяк для меня — это шанс, встретить своего человека, с которым хочется попытаться создать семью. На собственном опыте знаю, что чудеса можно ждать отовсюду, и верю, что на теле проекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать многое хороших и положительных идей, которые меняют нас к лучшему", — объяснил военный.

Александр "Терен" Будько признался, что ищет умную, коммуникабельную и веселую жену. Герой надеется найти украиноязычную любимую с патриотическими взглядами и уважением к ветеранам войны.

"Я не ищу идеал. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться на любые темы. Которые искренне реагируют на шутки, потому что я много шучу и иногда довольно нетипично. Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", — поделился будущий "Холостяк".

Впервые за все сезоны телеканал СТБ одновременно объявляет имя Холостяка и приглашает в проект девушек, желающих побороться за сердце "Терена". Заполнить анкету для участия в проекте можно по ссылке.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли на фронт. А также ведущий "Холостяка" продемонстрировал другую сторону отношений со своей женой Кристиной, которые многие считают идеальными.

война
ВСУ
шоу Холостяк
ветераны
отношения
военные
украинские звезды
любовь
роза

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