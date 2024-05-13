Восени стартує 13 сезон "Холостяка" — хто стане героєм

Телеведучий Григорій Решетник з ветераном Олександром "Терен" Будьком. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Вже цієї осені на екрани повернеться романтичне реаліті-шоу "Холостяк". Героєм 13 сезону стане військовий, ветеран, громадський діяч та учасник національної збірної Invictus Games Олександр "Терен" Будько.

Про це традиційний ведучий шоу Григорій Решетник повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Одне з найпопулярніших шоу в Україні повертається. "Холостяком" 13 сезону стане не відомий бізнесмен чи актор, а ветеран війни. Українки будуть змагатися за серце

військового та громадського діяча Олександра "Терена" Будько.

Хлопцю 28 років. Попри свій юний вік, він встиг стати справжнім героєм. На початку повномасштабного вторгнення Олександр пішов на фронт та очолив взвод 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".

Під час важких боїв на Харківщини, захисник втратив нижні кінцівки. Попри важке поранення, Будько не здався. Герой заново навчився ходити за допомогою протезів, продовжив вести активний спосіб життя та став призером з плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Окрім плавання, захисник також виступив у паверліфтингу та у складі української команди з баскетболу на кріслах колісних та об’єднаної збірної — в регбі. Будько увійшов до топ-5 найкращих спортсменів з паверліфтингу.

"Холостяк для мене — це шанс, зустріти свою людину, з якою хочеться спробувати створити сім’ю. На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроєкті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще", — пояснив військовий.

Олександр "Терен" Будько зізнався, що шукає розумну, комунікабельну та веселу дружину. Герой сподівається знайти україномовну кохану із патріотичними поглядами та повагою до ветеранів війни.

"Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", — поділився майбутній "Холостяк".

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть поборотися за серце "Терена". Заповнити анкету для участі у проєкті можна за посиланням.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде на фронт. А також ведучий "Холостяка" продемонстрував інший бік стосунків зі своєю дружиною Христиною, які багато хто вважає ідеальними.