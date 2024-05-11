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Шоу принца Гарри и Меган Маркл — пару обвинили в лицемерии

11 мая 2024 09:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шоу принца Гарри и Меган Маркл - пару обвинили в лицемерии
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Гарри похвастался своей "президентской" командой безопасности из четырех человек во время поездки в Нигерию. Критики утверждают, что поездка в девятую саму опасную страну Африки является "лицемерной" и назвали ее "шоу Гарри и Меган".

Об этом пишет Daily Mail.

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Для их 72-часовой "частной поездки" у Гарри и Меган есть собственная команда безопасности из четырех человек, которую они оплачивают сами, а Нигерия обеспечивает свою защиту за огромные средства.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Бывший офицер королевской охраны Дай Дэвис сказал: "Увидев всю его охрану в президентском стиле, это удивляет. Для пары, которая говорит, что все, что они хотят, это приватность, посетить одно из самых опасных мест в мире, и это не я говорю это, это также Министерство иностранных дел, — это безумие, и вы должны спросить, почему", — заявил офаицер.

По словам Дэйвиса, было бы гораздо безопаснее и проще, если бы раненых нигерийских солдат доставляли в Лондон, а не обеспечивали всю эту безопасность и огромные затраты для страны, где многие живут менее чем на 1,50 фунта стерлингов в день. Надо спросить себя, действительно ли это все о благотворительности, или это шоу Гарри и Меган.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская во время визита надела для выхода белый блейзер Altuzarra Acacia за 1595 долларов, который она раньше носила на Играх Непокоренных в Сиднее в 2018 году. К тому времени Меган была беременна первым ребенком пары, принцем Арчи, которому сейчас пять лет. Меган также обнажила спину в персиковом макси-платье без рукавов от калифорнийского дизайнера Хайди Меррик, которое, как полагают, впервые было представлено в 2018 году, в год королевской свадьбы Меган и Гарри. Шелковое платье с открытой спиной, стоило 572 доллара, также называется "Виндзор", что является официальным названием родственников королевской семьи Меган.

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Пара посетит волейбольный матч с ранеными военнослужащими в Абудже. Принц Гарри путешествовал сам, когда он посетил военный госпиталь в Кадуне, регионе, которое Управление по развитию иностранных дел и развитию Содружества назвало запрещенной зоной. После того, как танцоры встретили его на красной дорожке, Гарри сказал зрителям: "Мне жаль, что я не взял с собой супругу".

Кадуна является одним из самых опасных штатов страны: в 2020 году было зарегистрировано почти 2000 похищений, а также сообщений о насилии, включая изнасилование.

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

Пара также посетит неправительственные организации, поддерживаемые ими в Абудже и Лагосе, и посетит баскетбольные и волейбольные матчи.

Напомним, принц Гарри в Великобритании не смог встретиться с родным отцом. А король Чарльз устроил вечеринку в Букингемском саду.

принц Гарри
Меган Маркл
Африка
королевская семья

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