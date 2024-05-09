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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы звезды, если бы изменили пол

9 мая 2024 13:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы звезды, если бы изменили пол
Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Художник Хосе Антонио Салиба представил, как выглядели бы несколько знаменитостей, если бы выбрали противоположный пол. От поп-звезд до политиков, его произведения вызвали интерес миллионов в социальных сетях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Салиба — художник из Ливана, регулярно публикующий свои произведения в TikTok и Instagram для своих подписчиков.

 

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Jose Antonio Saliba
Актер Тимоти Шаламе. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: Jose Antonio Saliba
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Дуэйн "Рок" Джонсон. Фото: Jose Antonio Saliba
Актер Дуэйн "Рок" Джонсон. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Певица Ариана Гранде. Фото: Jose Antonio Saliba
Певица Ариана Гранде. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Дональд Трамп Фото: Jose Antonio Saliba
Дональд Трамп Фото: Jose Antonio Saliba

 

Певица Тейлор Свифт. Фото: Jose Antonio Saliba
Певица Тейлор Свифт. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Модель Белла Хадида. Фото: Jose Antonio Saliba
Модель Белла Хадида. Фото: Jose Antonio Saliba

 

"Я использую Procreate на своем iPad и обычно выбираю популярных или суперизвестных знаменитостей", — рассказал он.

Procreate — популярный графический редактор, в котором художники цифрово меняют изображения или создают совершенно новые.

Салиба использует этот инструмент для разных целей, но его произведения, предполагающие, как будут выглядеть знаменитости противоположного пола, оказались самыми популярными.

"Пока моим любимым является Тейлор Свифт, и он также получил большое количество просмотров", — рассказал художник.

В TikTok его видео Тейлор Свифт собрало 28 миллионов просмотров и более 20 000 комментариев.

"Теперь я влюбился в знаменитость, которой не существует", — прокомментировал один пользователь.

Напомним, модель, которую создал искусственный интеллект, украсила мужской журнал. А раньше искусственный интеллект объявил первый конкурс красоты.

Дональд Трамп
Ариана Гранде
Кайли Дженнер
зарубежные звезды

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