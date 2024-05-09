Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зірки, якби змінили стать

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

Художник Хосе Антоніо Саліба уявив, який вигляд би мали кілька знаменитостей, якби обрали протилежну стать. Від поп-зірок до політиків, його твори викликали інтерес мільйонів у соціальних мережах.

Про це пише Daily Mail.

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Містер Саліба — художник із Лівану, який регулярно публікує свої твори в TikTok та Instagram для своїх підписників.

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Jose Antonio Saliba

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: Jose Antonio Saliba

Актор Двейн "Рок" Джонсон. Фото: Jose Antonio Saliba

Співачка Аріана Гранде. Фото: Jose Antonio Saliba

Дональд Трамп Фото: Jose Antonio Saliba

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Jose Antonio Saliba

Модель Белла Хадід. Фото: Jose Antonio Saliba

"Я використовую Procreate на своєму iPad і зазвичай вибираю популярних або супервідомих знаменитостей", — розповів він.

Procreate — популярний графічний редактор, у якому художники цифрово змінюють зображення або створюють абсолютно нові.

Саліба використовує цей інструмент для різних цілей, але його твори, які передбачають, як виглядатимуть знаменитості протилежної статі, виявилися найпопулярнішими.

"Поки що моїм улюбленим є Тейлор Свіфт, і він також отримав велику кількість переглядів", — розповів художник.

У TikTok його відео Тейлор Свіфт зібрало 28 мільйонів переглядів і понад 20 000 коментарів.

"Тепер я закохався в знаменитість, якої не існує", — прокоментував один користувач.

Нагадаємо, модель, яку створив штучний інтелект прикрасила чоловічий журнал. А раніше штучний інтелект оголосив перший конкурс краси.