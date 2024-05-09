Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зірки, якби змінили стать arrow

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зірки, якби змінили стать

9 травня 2024 13:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зірки, якби змінили стать
Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Художник Хосе Антоніо Саліба уявив, який вигляд би мали кілька знаменитостей, якби обрали протилежну стать. Від поп-зірок до політиків, його твори викликали інтерес мільйонів у соціальних мережах.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Художник за допомогою технологій показав Кайлі Дженнер у чоловічому образі

Містер Саліба — художник із Лівану, який регулярно публікує свої твори в TikTok та Instagram для своїх підписників.

 

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Jose Antonio Saliba
Актор Тімоті Шаламе. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: Jose Antonio Saliba
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Двейн "Рок" Джонсон. Фото: Jose Antonio Saliba
Актор Двейн "Рок" Джонсон. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Співачка Аріана Гранде. Фото: Jose Antonio Saliba
Співачка Аріана Гранде. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Дональд Трамп Фото: Jose Antonio Saliba
Дональд Трамп Фото: Jose Antonio Saliba

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Jose Antonio Saliba
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Jose Antonio Saliba

 

Модель Белла Хадід. Фото: Jose Antonio Saliba
Модель Белла Хадід. Фото: Jose Antonio Saliba

 

"Я використовую Procreate на своєму iPad і зазвичай вибираю популярних або супервідомих знаменитостей", — розповів він.

Procreate — популярний графічний редактор, у якому художники цифрово змінюють зображення або створюють абсолютно нові.

Саліба використовує цей інструмент для різних цілей, але його твори, які передбачають, як виглядатимуть знаменитості протилежної статі, виявилися найпопулярнішими.

"Поки що моїм улюбленим є Тейлор Свіфт, і він також отримав велику кількість переглядів", — розповів художник.

У TikTok його відео Тейлор Свіфт зібрало 28 мільйонів переглядів і понад 20 000 коментарів.

"Тепер я закохався в знаменитість, якої не існує", — прокоментував один користувач.

Нагадаємо, модель, яку створив штучний інтелект прикрасила чоловічий журнал. А раніше штучний інтелект оголосив перший конкурс краси.

Дональд Трамп
Аріана Ґранде
Кайлі Дженнер
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка