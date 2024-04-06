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Семейные проблемы — сына известного рэпера обвиняют в изнасиловании

6 апреля 2024 18:32
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Стас Кожушко
Редактор
Сына Пи Дидди обвиняют в изнасиловании
Американский певец Кристиан Комбс. Фото: Instagram/kingcombs
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В конце прошлого года несколько женщин обвинили американского продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, в насилии. Среди них была и его бывшая супруга, певица Кэсси Вентура. Теперь подобные обвинения выдвинули и сыну 54-летней звезды.

Об этом сообщает CNN.

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Сына Пи Дидди обвиняют в изнасиловании

Бывшая сотрудница рэпера, Грейс О'Марко, работала на его яхте в 2022 году. По ее словам, 26-летний Кристиан заставлял ее пить алкогольные напитки, а затем стал трогать ее тело и интимные места. Девушка утверждает, что Комбс-младший ухватил ее за руки и пытался заставить заняться с ним интимом.

К документам, которые Грейс подала в один из судов Лос-Анджелеса (Калифорния, США) на этой неделе, она добавила фотографии синяков на ее руках. По словам О'Марко, когда она сообщила о домогательствах Кристиана Комбса капитану яхты, тот ей не поверил. Впрочем, уволилась из компании девушка лишь в мае 2023 года.

Она утверждает, что после притязания сына рэпера ее психическое здоровье ухудшилось. По словам Грейс, она начала страдать от тревог, панических атак и суицидальных мыслей. О размере денежной компенсации или других требованиях в американской прессе пока не сообщается.

Семейные проблемы — сына известного рэпера обвиняют в изнасиловании - фото 1
Сын рэпера Шона Комбса, Кристиан. Фото: Instagram/kingcombs

Напомним, ранее мы писали, что одна из гражданок США заявила — в 1991 году Шон Комбс накачал ее наркотиками и изнасиловал. Также мы рассказывали, что 79-летнему актеру из "Игры в кальмара" грозит тюрьма из-за притязаний.

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