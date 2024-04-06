Сина Пі Дідді звинувачують в зґвалтуванні

Американський співак Крістіан Комбс. Фото: Instagram/kingcombs

Наприкінці минулого року декілька жінок звинуватили американського продюсера та репера Шона Комбса, більш відомого як Пі Дідді, в насильстві. Серед них була і його колишня дружина, співачка Кессі Вентура. Тепер подібні звинувачення висунули і синові 54-річної зірки.

Про це повідомляє CNN.

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Колишня співробітниця репера, Грейс О’Марко, працювала на його яхті у 2022 році. За її словами, 26-річний Крістіан змушував її пити алкогольні напої, а потім став торкатися її тіла і чіпати інтимні місця. Дівчина стверджує, що Комбс-молодший схопив її за руки та намагався змусити зайнятися з ним інтимом.

До документів, які Грейс подала до одного з судів Лос-Анджелесу (Каліфорнія, США) цього тижня, вона додала фотографії синців на її руках. За словами О’Марко, коли вона повідомила про домагання Крістіана Комбса капітану яхти, той їй не повірив. Втім звільнилась з компанії дівчина лише в травні 2023 року.

Вона стверджує, що після домагання сина репера її психічне здоров'я погіршилося. За словами Грейс, вона почала страждати від тривог, панічних атак і суїцидальних думок. Про розмір грошової компенсації або інші вимоги в американській пресі поки не повідомляється.

Син репера Шона Комбса, Крістіан. Фото: Instagram/kingcombs

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з громадянок США заявила — у 1991 році Шон Комбс накачав її наркотиками і зґвалтував. Також ми розповідали, що 79-річному актору з "Гри в кальмара" загрожує в'язниця через домагання.