Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сімейні проблеми — сина відомого репера звинувачують у зґвалтуванні arrow

Сімейні проблеми — сина відомого репера звинувачують у зґвалтуванні

6 квітня 2024 18:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сина Пі Дідді звинувачують в зґвалтуванні
Американський співак Крістіан Комбс. Фото: Instagram/kingcombs
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наприкінці минулого року декілька жінок звинуватили американського продюсера та репера Шона Комбса, більш відомого як Пі Дідді, в насильстві. Серед них була і його колишня дружина, співачка Кессі Вентура. Тепер подібні звинувачення висунули і синові 54-річної зірки. 

Про це повідомляє CNN

Читайте також:

Сина Пі Дідді звинувачують у зґвалтуванні 

Колишня співробітниця репера, Грейс О’Марко, працювала на його яхті у 2022 році. За її словами, 26-річний Крістіан змушував її пити алкогольні напої, а потім став торкатися її тіла і чіпати інтимні місця. Дівчина стверджує, що Комбс-молодший схопив її за руки та намагався змусити зайнятися з ним інтимом.

До документів,  які Грейс подала до одного з судів Лос-Анджелесу (Каліфорнія, США) цього тижня, вона додала фотографії синців на її руках. За словами О’Марко, коли вона повідомила про домагання Крістіана Комбса капітану яхти, той їй не повірив. Втім звільнилась з компанії дівчина лише в травні 2023 року. 

Вона стверджує, що після домагання сина репера її психічне здоров'я погіршилося. За словами Грейс, вона почала страждати від тривог, панічних атак і суїцидальних думок. Про розмір грошової компенсації або інші вимоги в американській пресі поки не повідомляється. 

Сімейні проблеми — сина відомого репера звинувачують в зґвалтуванні - фото 1
Син репера Шона Комбса, Крістіан. Фото: Instagram/kingcombs

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з громадянок США заявила — у 1991 році Шон Комбс накачав її наркотиками і зґвалтував. Також ми розповідали, що 79-річному актору з "Гри в кальмара" загрожує в'язниця через домагання.

суд
секс-скандал
згвалтування
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК