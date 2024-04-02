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Симпсоны по-украински — Леся Никитюк ошеломила пародией на культового персонажа

2 апреля 2024 08:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Симпсоны по-украински — Леся Никитюк ошеломила пародией на культового персонажа
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведущая Леся Никитюк порадовала подписчиков новым эпизодом пародии на популярный мультсериал. Никитюк перевоплатилась в Мардж Симпсон из знаменитого американского мультсериала "Симпсоны".

Видео ведущая показала в своих социальных сетях.

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Компанию в кадре Лесе составил комик Владимир Черняк. Сериал называется "Симпсонюки". По сюжету супруг Мардж, Гомер, приготовил жене подарок. На вопрос, это ли случайно не  новенькое авто, он отвел, что приобрел супруге прездной билет на троллейбус. В следующей сцене Мардж обсуждает утренний интим с Гомером и сообщает, что у того украли колеса с авто.

 

В комментариях фолловеры отметили необычный голос Леси и поинтересовались, не тяжело ли ей так разговаривать, а большинство заверили, что в восторге от пародии и попросили еще новых эпизодов.

Ранее Никитюк и Ирина Готун сняли пародии на популярный фильм "Барби", где Леся сыграла роль гламурной красавицы. Также актрисы порадовали фанатов своей версией "Великолепного века", Никитюк на этот раз примерила образ Роксолеси.

Напомним, Леся Никитюк поразила пародией на Роксолану. А раньше Никитюк превратилась в Барби.

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