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Сын Арнольда Шварценеггера женится

27 декабря 2023 11:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сын Арнольда Шварценеггера женится
Патрик Шварценеггер с возлюбленной. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женится. Модель и актер сделал предложение своей любимой Эбби Чемпион после восьми лет романа.

Об этом стало известно из Instagram сына Шварценеггера.

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На страницах в социальных сетях пара поделились общими фотографиями. На одном из фото они позируют с тортом, на котором написано "Поздравляем".

 

Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/
Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

 

Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/
Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

 

Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/
Патрик Шварценеггер с любимой. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

"Навсегда", — подписали они пост.

В комментариях под постом пару поздравили друзья, среди которых были актер Тейлор Лотнер и мать Патрика, бывшая супруга Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер воспитывает четверо детей

У Шварценеггера четверо взрослых детей — Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер от Марии Шрайвер, а также внебрачный сын Джозеф Баэна, которого родила его домработница. Старшая дочь актера Кэтрин замужем за звездой "Стражей Галактики" Крисом Праттом.

Арнольд Шварценеггер во время своего недавнего интервью вспомнил скандальную историю, стоившую ему счастливого брака. Звезда боевиков много лет имел связь с горничной. Сейчас актер и молодой человек поддерживают близкие отношения.

"Каждый раз, когда говорю об этом, рана как будто снова начинает болеть. Я нанес из-за своей ошибки немалую боль своей семье, Мария страдала, дети, Джозеф, его мама, все, я буду жить с этим до конца жизни. Люди будут помнить мой успех, но и неудачи тоже. Измена — это самая большая из них", — сказал тогда Арнольд Шварценеггер.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев снова женится.

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