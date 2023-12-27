Син Арнольда Шварценеггера одружується

Патрік Шварценеггер з коханою. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Син Арнольда Шварценеггера Патрік одружується. Модель та актор зробив пропозицію своїй коханій Еббі Чемпіон після восьми років стосунків.

Про стало відомо з Instagram сина Шварценеггера.

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На сторінках у соціальних мережах пара поділилися спільними фотографіями. На одному з фото вони позують з тортом, на якому написано "Вітаємо".

Патрік Шварценеггер з коханою. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Патрік Шварценеггер з коханою. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Патрік Шварценеггер з коханою. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

"Назавжди", — підписали вони пост.

У коментарях під постом пару привітали друзі, серед яких були актор Тейлор Лотнер та мати Патріка, колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер виховує четверо дітей

У Шварценеггера четверо дорослих дітей — Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер від Марії Шрайвер, а також позашлюбний син Джозеф Баена, якого народила його хатня робітниця. Старша донька актора Кетрін одружена з зіркою "Вартових Галактики" Крісом Праттом.

Арнольд Шварценеггер під час свого нещодавнього інтерв'ю пригадав скандальну історію, яка коштувала йому щасливої родини. Зірка бойовиків багато років мав зв’язок з покоївкою, від якої у нього народився позашлюбний син. Зараз актор та хлопець підтримують близькі стосунки.

"Кожного разу, коли говорю про це, рана наче знову починає боліти. Я завдав через свою помилку чималого болю своїй родині, Марія страждала, діти, Джозеф, його мама, всі, я буду жити з цим до кінця життя. Люди будуть пам'ятати мій успіх, але і невдачі теж. Зрада — це найбільша з них", — сказав тоді Арнольд Шварценеггер.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв знову одружується.

Раніше репер Дрейк зізнався, чому досі неодружений.