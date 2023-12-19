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Таємні заручини — Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною

19 грудня 2023 14:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Таємні заручини — Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною
Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий актор Роберт Паттінсон та його дівчина модель Сьюкі Вотергаус ймовірно таємно заручились. На її руці помітили обручку.

Про це пише People.

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Суспільство почало пліткувати про заручини зірки "Сутінок" та його дівчини Сьюкі Вотергаус після того, як на її лівій руці помітили каблучку.

Фотографи видання TMZ зфотографували 37-річного актора та його 31-річну дівчину-модель, коли вони гуляли Лондоном. 

Suki Waterhouse and Robert Pattinson ring
Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус гуляють Лондоном. Фото: видання TMZ.

Зіркова пара стане батьками

Обручку помітили нещодавно, хоча припущення про весілля виникли ще, коли дівчина Паттінсона розповіла про вагітність.

Вона шокувала публіку минулого місяця на фестивалі Corona Capital у Мексиці. Вона попросила фанів, щоб вони звернули увагу на її яскраво-рожеве вбрання.

"Сьогодні я в блискучому, тому що я думала, що це може відвернути вашу увагу від дещо іншого", — сказала артистка і розкрила пухнасте пальто під яким була обтягуюча міні-сукня. Всі побачили її вагітний животик.

Сьюкі Вотергаус вагітна
Вагітна Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/p/Cz5AxlpLlp_/?img_index=2

Інсайдери повідомляли, що пара в захваті від того, що в них народиться дитина. 

"Вони готові до дитини та з нетерпінням чекають того, щоб стати батьками. Незважаючи на те, що вони обидва професіонали, які багато працюють, це те, чого вони хочуть. Вони знають, що їх життя зміниться, і вони схвильовані", — повідомило джерело.

Паттінсон разом із Вотергаус з 2018 року. Тоді їх вперше помітили на показі PDA у Лондоні. Пара практично не коментувала свої стосунки пресі, бо вважають, що кохання — це дуже особисте.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус.
Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

Нагадаємо, як змінилося життя героїв "Сутінків" за 15 років.

Раніше ми розповідали про те, що актор з фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер одружився з медсестрою Тейлор Доум.

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