Таємні заручини — Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

Відомий актор Роберт Паттінсон та його дівчина модель Сьюкі Вотергаус ймовірно таємно заручились. На її руці помітили обручку.

Про це пише People.

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Суспільство почало пліткувати про заручини зірки "Сутінок" та його дівчини Сьюкі Вотергаус після того, як на її лівій руці помітили каблучку.

Фотографи видання TMZ зфотографували 37-річного актора та його 31-річну дівчину-модель, коли вони гуляли Лондоном.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус гуляють Лондоном. Фото: видання TMZ.

Зіркова пара стане батьками

Обручку помітили нещодавно, хоча припущення про весілля виникли ще, коли дівчина Паттінсона розповіла про вагітність.

Вона шокувала публіку минулого місяця на фестивалі Corona Capital у Мексиці. Вона попросила фанів, щоб вони звернули увагу на її яскраво-рожеве вбрання.

"Сьогодні я в блискучому, тому що я думала, що це може відвернути вашу увагу від дещо іншого", — сказала артистка і розкрила пухнасте пальто під яким була обтягуюча міні-сукня. Всі побачили її вагітний животик.

Вагітна Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/p/Cz5AxlpLlp_/?img_index=2

Інсайдери повідомляли, що пара в захваті від того, що в них народиться дитина.

"Вони готові до дитини та з нетерпінням чекають того, щоб стати батьками. Незважаючи на те, що вони обидва професіонали, які багато працюють, це те, чого вони хочуть. Вони знають, що їх життя зміниться, і вони схвильовані", — повідомило джерело.

Паттінсон разом із Вотергаус з 2018 року. Тоді їх вперше помітили на показі PDA у Лондоні. Пара практично не коментувала свої стосунки пресі, бо вважають, що кохання — це дуже особисте.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

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