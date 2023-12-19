Таємні заручини — Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною
Відомий актор Роберт Паттінсон та його дівчина модель Сьюкі Вотергаус ймовірно таємно заручились. На її руці помітили обручку.
Про це пише People.
Роберт Паттінсон освідчився у коханні
Суспільство почало пліткувати про заручини зірки "Сутінок" та його дівчини Сьюкі Вотергаус після того, як на її лівій руці помітили каблучку.
Фотографи видання TMZ зфотографували 37-річного актора та його 31-річну дівчину-модель, коли вони гуляли Лондоном.
Зіркова пара стане батьками
Обручку помітили нещодавно, хоча припущення про весілля виникли ще, коли дівчина Паттінсона розповіла про вагітність.
Вона шокувала публіку минулого місяця на фестивалі Corona Capital у Мексиці. Вона попросила фанів, щоб вони звернули увагу на її яскраво-рожеве вбрання.
"Сьогодні я в блискучому, тому що я думала, що це може відвернути вашу увагу від дещо іншого", — сказала артистка і розкрила пухнасте пальто під яким була обтягуюча міні-сукня. Всі побачили її вагітний животик.
Інсайдери повідомляли, що пара в захваті від того, що в них народиться дитина.
"Вони готові до дитини та з нетерпінням чекають того, щоб стати батьками. Незважаючи на те, що вони обидва професіонали, які багато працюють, це те, чого вони хочуть. Вони знають, що їх життя зміниться, і вони схвильовані", — повідомило джерело.
Паттінсон разом із Вотергаус з 2018 року. Тоді їх вперше помітили на показі PDA у Лондоні. Пара практично не коментувала свої стосунки пресі, бо вважають, що кохання — це дуже особисте.
Нагадаємо, як змінилося життя героїв "Сутінків" за 15 років.
Раніше ми розповідали про те, що актор з фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер одружився з медсестрою Тейлор Доум.
Читайте Новини.LIVE!